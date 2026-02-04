Johan Rojas se destaca e começa bem sua trajetória no Vasco

Primeiro reforço do Vasco nesta janela de transferências, o meia Johan Rojas tem mostrado rapidamente que pode ser uma peça importante para a temporada. Em seus primeiros jogos com a camisa do Gigante da Colina, o jogador já deixou uma impressão bastante positiva, especialmente quando atua de forma centralizada, função normalmente exercida por Philippe Coutinho.

Rojas vem se destacando pela participação ativa na criação das jogadas. Com boa leitura de jogo, o meia demonstra facilidade para quebrar linhas defensivas, seja com passes verticais ou investidas individuais. A mobilidade e a coragem para assumir o protagonismo têm chamado atenção da comissão técnica e da torcida.

Sua melhor atuação até o momento aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, quando distribuiu duas assistências e foi um dos principais nomes da partida. Já no empate sem gols diante do Madureira, Rojas esteve novamente perto de decidir: acertou o travessão e quase marcou seu primeiro gol pelo clube.

Rojas foi a novidade do Vasco para a partida contra o Mirassol (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

Os números ajudam a explicar o impacto inicial do colombiano. Em quatro partidas disputadas (três como titular), Rojas soma duas assistências, sete passes decisivos e uma grande chance criada, segundo dados do SofaScore. Além disso, apresenta 88% de acerto nos passes, bom aproveitamento em lançamentos longos e sucesso em dribles, reforçando seu perfil criativo e participativo no último terço do campo.

Mais do que reforçar o time, Rojas surge como uma solução para um problema vivido pelo Vasco na última temporada: a forte dependência de Philippe Coutinho. Em 2025, o desempenho da equipe esteve diretamente ligado ao rendimento do camisa 10. Quando Coutinho estava bem, o time crescia; quando não, o coletivo sentia. Apesar de ter feito a temporada com mais jogos da carreira, o meia de 33 anos sofreu visivelmente com desgaste físico na reta final.

Nesse contexto, Rojas aparece como uma alternativa para a função, permitindo ao técnico Fernando Diniz rodar mais o elenco e preservar Coutinho ao longo do calendário. A expectativa é que a concorrência ajude a manter o alto nível do setor criativo e dê mais equilíbrio físico ao time durante toda a temporada.

Ainda em fase de adaptação, Johan Rojas já mostrou que tem qualidade e personalidade para vestir a camisa do Vasco. Se mantiver o ritmo e a evolução, o meia pode se consolidar rapidamente como peça importante no meio-campo cruzmaltino.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.