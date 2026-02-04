menu hamburguer
Fora de Campo

Casagrande compara alvo do Palmeiras com Paquetá e Gerson: 'Está à frente'

Alviverde busca a contratação do meia Jhon Arias

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
09:58
Casagrande-Pedrinho-Vasco-Flamengo
imagem cameraCasagrande comparou Arias com Lucas Paquetá e Gerson (Foto: Reprodução/TV Cultura)
O Palmeiras está na busca da contratação do meia Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra. Diante do cenário, o ex-jogador Casagrande comparou o possível reforço do alviverde com os meias Gerson e Lucas Paquetá, recém-chegados ao Cruzeiro e Flamengo.

Durante o programa "News Esporte", do "Uol Esportes", o atual comentarista colocou Arias na frente Lucas Paquetá. A justificativa foi o dinamismo que o colombiano fornece dentro de campo. Casagrande colocou ele no mesmo nível de Gerson, o qual declarou ser fã:

— As características são diferentes. Gosto de jogador que dá dinâmica ao jogo. O Arias faz isso. Ele força o time dele ter um ritmo mais alto. O Palmeiras sofre muito com a ausência de um jogador desta característica. O Arias joga pela esquerda, meio, e é um jogador de muita movimentação — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Acho que o Arias tem uma dinâmica de jogo maior do que o Paquetá, que pega na bola e o jogo diminui de velocidade. Está à frente. Prefiro com o colombiano, que aumenta o ritmo. O Gerson é muito parecido com isso. Sou fã dele. Prefiro ele em relação ao Paquetá também. Gosto do Arias e do Gerson — concluiu.

John Arias no Palmeiras?

O Alviverde já formalizou uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) ao Wolverhampton. O clube inglês é o atual lanterna da Premier League, tendo assim, chances remotas de se permanecer na elite para a próxima temporada. Diante do cenário, as expectativas são de que as negociações avancem nos próximos dias.

Apesar do interesse e investida do Palmeiras, o clube paulista pode ter um confronto direto com outro clube brasileiro nas negociações. Trata-se do Fluminense, ex-clube do colombiano. O Tricolor carioca tem uma cláusula de preferência de compra em contrato com o Wolves e avalia atravessar a negociação do Alviverde.

Jhon Arias Wolves
Jhon Arias sendo apresentando nos Wolves, da Premier League (Foto: Divulgação)

