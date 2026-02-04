Ataque de 45 gols: Palmeiras aposta na volta da dupla Flaco e Vitor Roque

O Palmeiras deve ter, pela primeira vez na atual temporada, Flaco López e Vitor Roque juntos na equipe titular. Em 2025, a dupla de atacantes foi responsável por 45 gols, sendo 25 deles marcados pelo argentino, além de 11 assistências. O desempenho representa cerca de um terço dos 131 gols anotados pelo clube no último ano.

Ainda na terceira rodada, Vitor Roque deixou a partida diante do Mirassol com dores no joelho. Apesar de não ter sido constatada lesão após exames de imagem, o atacante realizou trabalho de recuperação com o departamento médico e retornou apenas na vitória sobre o São Paulo, quando atuou por 13 minutos.

Já na última rodada, voltou a ser titular mesmo com a comissão técnica poupando os titulares, como parte do processo de retomada de ritmo de jogo. A opção indica que Roque está 100% recuperado e só não será titular caso a comissão técnica opte por outra formação.

Flaco López, por sua vez, manteve o ritmo e iniciou 2026 da mesma forma que terminou o calendário de 2025, como artilheiro do Palmeiras. Neste ano, já soma três gols e três assistências, considerando partidas do Brasileirão e do Campeonato Paulista.

- Esforço e trabalho. Os gols e as assistências são frutos do trabalho da gente (dele e de Vitor Roque). Temos que continuar trabalhando da mesma forma, igual a gente fez o ano passado, pulir as coisas e tentar trabalhar com um ponto bom, que vai continuar a nossa caminhada e melhorando o que tem que trabalhar de hoje - afirmou Flaco López, após partida contra o Atlético-MG.

O Palmeiras enfrenta o Vitória nesta quarta-feira com a missão de conquistar a primeira vitória na atual edição do Brasileirão. Na estreia, a equipe empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, com gols justamente da dupla formada por Flaco-Roque.

Vitor Roque durante partida do Palmeiras contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Jogos em que Flaco López e Vitor Roque marcaram juntos pelo Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 Ceará - Brasileirão 2025

Universitario 0 x 4 Palmeiras - Libertadores 2025

Palmeiras 3 x 1 River Plate - Libertadores 2025

Palmeiras 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2025

São Paulo 2 x 3 Palmeiras - Brasileirão 2025

Palmeiras 5 x 1 RB Bragantino - Brasileirão 2025

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2026

