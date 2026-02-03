Palmeiras intensifica conversas para ter Arias como segundo reforço na janela

O Palmeiras evoluiu nas tratativas com Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, para ter o jogador ainda nesta janela de transferências.

O jogador permanece no radar do Palmeiras, que tentou anteriormente sua contração, ainda quando atuava no futebol brasileiro, segundo apurou a reportagem. A informação do avanço das negociações foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Vale lembrar que a janela de transferência no futebol inglês fechou na última segunda-feira, mas isso não é visto com um empecilho para o avanço das negociações. Até o momento, o clube anunciou apenas Marlon Freitas como reforço na janela. O ex-capitão do Botafogo custou cerca de R$ 32 milhões aos cofres do clube.

Por outro lado, cinco nomes deixaram o Palmeiras nesta janela de transferências: Micael e Raphael Veiga, por empréstimo válido por uma temporada, e Facundo Torres, Weverton e Aníbal Moreno, que se despediram de forma definitiva.

Jhon Arias é alvo do Palmeiras (Foto: Divulgação)

Números de Arias, alvo do Palmeiras, na temporada

Jhon Arias enfrentou dificuldade de adaptação após a transferência para a Premier League e soma dois gols e uma assistência em 29 partidas pelos Wolverhampton. O meia-atacante chegou no Velho Continente depois do Mundial de Clubes, em julho de 2025.

No Brasil, o colombiano teve grande destaque no Fluminense, clube em que atuou por três temporadas. Após começo apagado, Arias se reinventou após chegada de Fernando Diniz e virou um dos pilares do Tricolor Carioca. Em 2023, conquistou a Libertadores da América.

