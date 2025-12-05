Presença de aliada de Augusto Melo gera tensão em audiência do Corinthians
Conselheira foi figura central de polêmica envolvendo o ex-presidente
A Neo Química Arena recebeu a segunda audiência pública promovida pelo Conselho Deliberativo do Corinthians para discutir os principais pontos do antetexto da reforma do estatuto do clube. Nesta sexta-feira (5), o tema em debate foi o direito de voto aos membros do Fiel Torcedor, mas um momento de tensão chamou atenção.
Maria Angela Ocampos, 1ª Secretária do Conselho, compôs a mesa ao lado do presidente do órgão, Romeu Tuma Jr., e de Dalton Gioia, responsável pela comissão de reforma do estatuto. O trio conduziu a audiência. Em maio, a conselheira ganhou destaque ao reivindicar a presidência do Conselho, sob a justificativa de afastamento de Tuma, e ao recolocar Augusto Melo na presidência do Corinthians apenas uma semana após seu impeachment, uma tentativa frustrada de retorno do dirigente ao comando do clube.
Nesta sexta-feira (5), em determinado momento, Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, foi autorizado a discursar no púlpito. Ele defendeu que os torcedores do programa Fiel Torcedor tenham direito a voto sem cobrança adicional, além de apoiar o voto de membros de torcidas organizadas após quatro anos de fidelidade e mediante adaptação dos planos. Ao final de sua fala, cobrou os conselheiros e classificou como inaceitável a presença de uma "golpista" na mesa.
Diante da manifestação, Tuma pediu ordem, enquanto parte dos conselheiros aplaudiu Metaleiro. Maria Angela Ocampos, por sua vez, permaneceu em silêncio.
Invasão polêmica
No dia 31 de maio, Maria Angela Ocampos anunciou que assumiria a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians e, na sala da presidência, anulou atos de Tuma e declarou o retorno de Augusto Melo ao comando do clube. Melo havia sofrido impeachment no dia 26 de abril, acusado de gestão temerária durante a negociação do patrocínio da Vai de Bet.
A medida foi baseada em uma decisão do Conselho de Ética datada de 9 de abril, que teria determinado o afastamento de Tuma. No entanto, essa determinação nunca foi confirmada por Roberson Medeiros, que comandava o colegiado à época. Portanto, para muitos, a atitude do ex-presidente foi vista como um tentativa de golpe.
O documento proclamado por Maria Angela não foi reconhecido por Osmar Stábile, então presidente interino. Augusto Melo, revoltado, se recusou a deixar a sala da presidência. A Polícia Militar precisou intervir para retirá-lo do Parque São Jorge.
