Danilo anula Vitor Roque, do Palmeiras, e tranquiliza torcida do Flamengo para Libertadores

O Flamengo não deve contar com o zagueiro Léo Ortiz para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, quando recebe, nesta quarta-feira (22), o Racing no Maracanã. Assim, quem deve ser o titular ao lado de Léo Pereira é Danilo, que teve uma atuação brilhante diante do Palmeiras neste domingo. O defensor anulou as tentativas de Vitor Roque, que pouco fez em campo após a entrada do defensor.

Danilo entrou na partida aos 26 minutos do primeiro tempo, e fez uma grande exibição na "decisão antecipada" do Brasileirão. Seu desempenho lhe resultou elogios do técnico Filipe Luís após a partida.

— Bom, primeiro que, para mim, como treinador, é muito difícil tomar a decisão de deixar o Danilo fora da equipe. É um cara que, quando veio, era capitão da seleção brasileira, talvez continue sendo. Titular da Juventus, tinha começado a temporada titular da Juventus, é um líder, e deixar fora da fase pro treinador. Mas a verdade é que os outros dois Léos não dão oportunidade, não dão brecha, como costumam dizer no futebol. Jogo atrás de jogo estão melhores — iniciou Filipe Luís sobre Danilo, do Flamengo.

— O que acontece é que o Danilo treina muito, se exige muito, é muito disciplinado, gosta de aprender, gosta de perguntar, constantemente tirando dúvidas sobre o que a gente quer. Então quando entra num jogo desses, num jogo desse nível, como ele entrou também contra o Chelsea, a gente viu a melhor versão dele, porque é um jogador Top. E está fora, simplesmente não está começando jogos, porque simplesmente os outros dois Léos estão se mantendo na equipe. Então eu estou confiante com a participação do Danilo — completou o defensor.

Números de Danilo em Flamengo x Palmeiras

No Maracanã, Danilo fez cinco cortes, recuperou duas bolas, disputou três jogadas aéreas (100% de aproveitamento), desarmou uma jogada e fez uma interceptação. Além disso, teve 43 ações com a bola, dentre elas 35 passes (acertou 30) e teve 75% de aproveitamento nos passes longos (3/4).

Danilo deve ser titular ao lado de Léo Pereira em Flamengo x Racing

Com a lesão de Léo Ortiz, que sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito, Danilo deve ser titular ao lado de Léo Pereira na partida contra o Racing. Afinal, o problema de Ortiz, normalmente, leva em torno de dez dias para cicratização. Ou seja, o defensor não deve ficar à disposição para o jogo de quarta, às 21h30, no Maracanã.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.