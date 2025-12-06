O Cruzeiro entrará em campo neste domingo (7) para enfrentar o Santos pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, Leonardo Jardim irá escalar um time completamente reserva, mas ainda assim, terá uma marca a ser batida.

Nesta edição do Brasileirão, o Cabuloso foi derrotado apenas cinco vezes, por Internacional, Bragantino, Ceará, Santos e Vasco. Entretanto, contra as outras quatro equipes citadas, a Raposa conseguiu somar pontos, no primeiro ou no segundo turno.

No caso do Colorado, o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 no Beira-Rio e venceu por 2 a 1 no returno. Contra o Bragantino, o time comandado por Leonardo Jardim foi batido por 1 a 0, mas triunfou por 2 a 1 no Mineirão.

Já o Ceará, até o momento, é o único time que não foi vencido pelo Cabuloso no Brasileirão. Depois de uma derrota por 2 a 0 no Mineirão, a equipe celeste somou um ponto com o empate em 1 a 1 no Castelão. No caso do Vasco, os mineiros perderam por 2 a 0 em São Januário, mas venceram por 1 a 0 em Belo Horizonte.

Sendo assim, se somar pontos contra o Alvinegro, o Cruzeiro terá pontuado contra todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Na ida, o clube celeste perdeu por 2 a 1 no Mineirão.

Cruzeiro x Santos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Santos x Cruzeiro

O Cruzeiro irá enfrentar o Santos neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Leonardo Jardim irá escalar um time completamente reserva, visando descansar os titulares para o duelo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Com a estratégia, grandes nomes da equipe sequer deverão viajar. Em entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 com o Botafogo, Leonardo Jardim chegou a afirmar que não gosta de rodar o elenco, mas será forçado por conta do calendário.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, já com sua vaga no "pódio" garantida.