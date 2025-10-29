Com 41kg a menos e 21 partidas no ano, o atacante Walter conquistou o acesso na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Clube de Regatas Aquidauana (CRA), terceiro clube dele em 2025. O jogo aconteceu no sábado (25).

Coritiba: 98.78% (Foto: Dido Henrique/Coritiba)















A equipe do centroavante venceu o Bataguassu por 2 a 1, no estádio Noroeste, e confirmou a vaga à elite do MS com uma rodada antecedência. O CRA agora briga pelo título justamente contra o último adversário, com ambos em 20 pontos somados.

A 10ª e última rodada será disputada no sábado (1), às 15h (de Brasília). O Bataguassu recebe o Taveirópolis, enquanto o CRA enfrenta o Maracaju.

Na campanha do acesso, Walter fez dois gols em oito partidas, todas como titular, pela equipe sul-mato-grossense. O atacante de 36 anos ficou em campo por 647 minutos, com média de 80 minutos por jogo.

Walter emagreceu 41kg

Walter adotou uma dieta regrada e saiu de 134kg para 95kg em maio de 2025. Essa "virada de chave" ocorreu depois de um vídeo viralizar em sua apresentação no Rolim de Moura-RO, no ano passado.

A meta do atacante era ficar abaixo dos 100kg e depois chegar a 92kg ou 93kg, peso que considera ideal para jogar bola. Ele conseguiu perder esse peso restante no segundo semestre ao manter 93kg.

Nesta temporada, ele passou por Guarany-AL e Tupy-GO antes de atuar no CRA. No ano, Walter fez quatro gols em 21 jogos por três clubes diferentes.

Walter não conseguia ter sequência desde 2021

Walter tem sofrido para conseguir jogar nos últimos anos. Em 2025, ele passou dos 20 jogos após três temporadas.

A última vez que passou de 20 partidas aconteceu em 2021. Ele disputou 16 confrontos pelo Botafogo-SP, além de seis pelo São Caetano e quatro pelo Vitória. No ano anterior, entrou em campo 21 vezes pelo Athletico.

Já no ano passado, o atacante participou de apenas uma partida pelo Rolim de Moura, na Segundona do Campeonato Rondoniense, e saiu no intervalo. Em 2023, Walter fez 11 partidas, entre São Borja-RS (1), Pelotas (5) e Afogados da Ingazeira-PE (5), enquanto em 2022 passou por Goiânia, Amazonas e Santa Cruz, em um total de 16 jogos.

Walter ainda ficou um ano sem atuar por ter sido pego no doping, no jogo entre CSA e Brasil de Pelotas, em 5 julho de 2018. A amostra da urina acusou a presença de furosemida e metabólicos de sibutramina, substâncias encontradas em remédios para emagrecer.

Com uma trajetória marcada por altos e baixos, o jogador também jogou por Inter, Porto-POR, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico, Atlético-GO, Paysandu, CSA, Vitória e São Caetano.

Veja o histórico de jogos de Walter nos últimos 10 anos