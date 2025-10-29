O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina (TRT-SC) deu uma decisão favorável para a família do técnico Caio Júnior, em ação movida contra Chapecoense. Ele foi morto no acidente aéreo da delegação da Chape em novembro de 2016.

O processo, inclusive, já transitou em julgado. Assim, não cabe mais recurso por parte do clube catarinense.

Os familiares do treinador receberão indenização da Chapecoense por danos morais e danos materiais. A conta envolve a expectativa de vida de Caior Júnior, que faleceu com 51 anos e tinha mais 20 anos de perspectiva, de acordo com a média de vida feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir da data do acidente.

A Justiça ainda determinou o pagamento de pensão para a viúva do técnico, Adriana Saroli, e para o filho Gabriel Saroli, que tinha 20 anos na época e tem direito aos valores equivalentes por um ano - atualmente, possui 29 anos. Eles também serão embolsados com ressarcimentos, multas e fundo de garantia.

A motivação da ação dos familiares do treinador foi a negligência da Chape na contratação do voo fretado da empresa boliviana LaMia. A informação da decisão da Justiça foi dada inicialmente pelo UmDois Esportes e confirmada pelo Lance!.

TST definirá valores de indenização para a família de Caio Júnior

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, ainda analisa a quantia a ser paga pela Chapecoense para a família de Caio Júnior. O caso corre em segredo de Justiça.

A ação passou para o TST por conta do TRT-SC entender que os direitos de imagem que eram recebidos pelo treinador não entram na conta salarial e nos valores de pensão. Na época, entre CLT e direitos de imagem, o treinador recebia cerca de R$ 120 mil mensais.

- Pelo tribunal catarinense não ter feito o cálculo em cima da remuneração global, incluindo direitos de imagem, entramos com um recurso no TST, em janeiro de 2024. Está pendente de julgamento desde então - explicou Ruy Barbosa Jr, advogado dos familires, ao UmDois Esportes.

Acidente da Chapecoense vai completar nove anos

Avião da Chapecoense sofreu acidente em novembro de 2016. Foto: Raul Arboleda/AFP

A Chapecoense viajava em busca do inédito troféu da Copa Sul-Americana, quando uma tragédia aérea em 29 de novembro de 2016 causou a morte de 71 pessoas na Colômbia, entre jogadores, dirigentes e jornalistas. O avião do voo 2933 da LaMia, que levava a delegação da Chape, caiu em Antióquia, na Colômbia.

Além das mortes, seis feridos foram resgatados: os jogadores Alan Ruschel, Follmann e Neto, o jornalista Rafael Henzel, a comissária de bordo, Ximena Suárez, e o técnico de voo, Erwin Tumiri.

Família de Caio Júnior trabalha com futebol

Os dois filhos de Caio Júnior mantêm o legado do pai e trabalham com futebol. Matheus Saroli, 33 anos, é um dos três sócios do Hope Internacional, clube fundado em 2022 e que disputa a Terceira Divisão do Paranaense. Ele chegou a trabalhar com o pai na Chapecoense e, atualmente, é coordenador de futebol da equipe de Campo Largo.

Gabriel Saroli, 29 anos, decidiu ser treinador. Ele começou a carreira nos Estados Unidos, foi auxiliar do profissional do Paraná Clube e passou pela base do Hope Internacional até assumir o sub-15 do Coritiba.