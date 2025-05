Walter corta guloseimas, perde 39kg e tenta recomeço no futebol de Goiás

Jogador com passagens marcantes no futebol brasileiro, o atacante Walter revelou que perdeu quase 40kg após adotar uma dieta regrada e tenta mais um um recomeço na carreira. Atualmente no Tupy, da Segunda Divisão de Goiás, o atleta saiu de 134kg para 95kg.

- Estou muito feliz, porque é um recomeço do Walter. Recomeço de tudo o que passei na carreira e na vida. Não podia terminar minha carreira como eu estava - falou à Espn.

Essa "virada de chave" ocorreu depois de um vídeo viralizar em sua apresentação no Rolim de Moura-RO, no ano passado. Ele se viu no espelho depois e decidiu mudar de atitude.

Assim, a evolução física de Walter vem desde o início do ano, quando estava no Guarany-AL. Na época, ele revelou que seguia uma dieta rigorosa, baseada em frutas, e conseguiu perder 22 quilos.

- Tinha momentos que nem conseguia dormir, roncava demais e, hoje, é 100% diferente. A minha noção de peso era em torno de 105 a 115 quilos quando jogava no Goiás. Quando pesei 134, tive vontade de chorar, mas hoje estou com 95, perdi bastante, quero perder mais, sempre com controle pra estar bem para treinar e jogar - completou.

A meta do atacante era ficar abaixo dos 100kg e depois chegar a 92kg ou 93kg, peso que considera ideal para jogar bola. Dentro dessa última perspectiva, Walter ainda precisa emagrecer de 2 a 3 quilos.

- Eu ia pros clubes pelo nome. E não era isso que eu queria. Hoje posso ajudar em campo. Me sinto jogador profissional de novo. Quero jogar por mais tempo. Tenho qualidade, mas agora tenho também condição física - finalizou.

Time de Walter, o Tupy fará sua estreia na Segunda Divisão do Campeonato Goiano contra o Trindade, em 21 de maio, em casa.

Walter mostra conquistas na carreiras. Foto: Reprodução/Instagram

Walter não consegue ter sequência desde 2021

Walter tem sofrido para conseguir jogar nos últimos anos. Em 2025, ele fez apenas dois jogos pelo Guarany-AL, na Copa Alagoas. Ele veio do banco de reservas e ficou 37 minutos em campo, ao todo.

Já no ano passado, o atacante participou de apenas uma partida pelo Rolim de Moura, na Segundona do Campeonato Rondoniense, e saiu no intervalo. Em 2023, Walter fez 11 partidas, entre São Borja-RS (1), Pelotas (5) e Afogados da Ingazeira-PE (5).

Foi no time pernambucano, inclusive, que ele balançou as redes pela última vez: na derrota por 3 a 2, fora de casa, em 1 de abril. Em 2022, o atacante passou por Goiânia, Amazonas e Santa Cruz, em um total de 16 jogos.

A última vez que passou de 20 partidas aconteceu em 2021. Ele disputou 16 confrontos pelo Botafogo-SP, além de seis pelo São Caetano e quatro pelo Vitória. No ano anterior, entrou em campo 21 vezes pelo Athletico.

Walter ainda ficou um ano sem atuar por ter sido pego no doping, no jogo entre CSA e Brasil de Pelotas, em 5 julho de 2018. A amostra da urina acusou a presença de furosemida e metabólicos de sibutramina, substâncias encontradas em remédios para emagrecer.

- Minha caída não foi nem tanto no futebol, mas por conta do peso. Joguei em times gigantes: Inter, Porto, Cruzeiro, Fluminense, Athletico. Fiz gol em todos. Claro que podia ter ido mais longe? Podia. Ou não. Mas sou muito feliz pela carreira que tive - finalizou.

Veja o histórico de partidas de Walter nos últimos 10 anos