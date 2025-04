Fortaleza e Palmeiras duelam neste domingo (20), na Arena Castelão, valendo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Analisando a disputa entre os técnicos Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira, o argentino leva vantagem no retrospecto do confronto.

Os treinadores já se enfrentaram em dez oportunidades, com quatro vitórias para o argentino, três para o português e três empates. São oito duelos pela Série A do Brasileiro e dois pela Copa do Brasil de 2023, quando o Alviverde eliminou o Tricolor.

A partida deste domingo reunirá os técnicos mais longevos deste Brasileirão. Abel ocupa o cargo desde outubro de 2020 e Vojvoda está na função desde maio de 2021. Rogério Ceni, que assumiu o Bahia em setembro de 2023, completa o pódio da competição.

Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira em partida entre Fortaleza e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Vojvoda e Abel neste Brasileirão

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, Vojvoda e Abel vivem momentos distintos com seus clubes. O Fortaleza tem cinco pontos e ocupa a 12ª colocação, vivendo um momento instável e precisando de resultados positivos.

O Palmeiras soma dez pontos e está na vice-liderança. Criticado por conta do vice-campeonato no último Paulistão, o time de Abel está invicto no Brasileirão e lidera o grupo G da Copa Libertadores.

Agendas de Fortaleza e Palmeiras

Depois do embate deste domingo, os times de Vojvoda e Abel voltarão as suas atenções para a Copa Libertadores. O Fortaleza visitará o Atlético Bucaramanga-COL na quarta-feira (23), buscando seu primeiro triunfo no grupo E. No dia seguinte, fora de casa, o Palmeiras terá pela frente o Bolívar-BOL.