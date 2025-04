Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo FOR PAL 5ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 18h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

A equipe comandada por Vojvoda chega para o confronto após empatar em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e ocupa atualmente a décima segunda colocação. Ao todo, o time soma uma vitória, dois empates e uma derrota.

Já o Palmeiras chega com uma sequência de cinco vitórias consecutivas e está empatado em pontos com o Flamengo na liderança da competição. Os cariocas, no entanto, levam vantagem nos critérios de desempate (nove gols de saldo contra dois).

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro; confira detalhes e onde assistir ao jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Rossetto, Lucas Sasha, Pol Fernández (Calebe) e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.