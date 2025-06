Fortaleza anuncia a contratação do atacante José Herrera

O Fortaleza oficializou a contratação de José Maria Herrera, atacante de 22 anos. O atleta, que estava no Argentinos Juniors-ARG, assinou até junho de 2030. O anúncio da nova chegada aconteceu na noite desta segunda-feira (30).

O Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do argentino por US$ 2.400.000 (cerca de R$ 13 milhões de reais), além de impostos. O contrato prevê a opção de adquirir mais 20% durante o tempo de vínculo.

— Estamos felizes, acreditando que ele vai nos ajudar bastante, claro que também sabendo que é jovem, mudando para outro país, e que naturalmente necessita de algum tipo de adaptação, mas certamente vai ser muito bem recebido pelos companheiros, todos que estão aqui, e também pela torcida - disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

José Maria Herrera é o novo reforço do Fortaleza (Foto: reprodução/Instagram)

— Que a Nação Tricolor possa dar muita moral para ele, que possa ajudá-lo, junto com todos os outros jogadores. Tudo para que a gente tenha um segundo semestre bem saudável, positivo e de muitas vitórias pelo Fortaleza - completou Paz.

No ataque, Herrera pode atuar centralizado ou pelos lados, como destaca a publicação do Fortaleza. Na atual temporada com o Argentinos Juniors, o jogador obteve cinco gols e duas assistências em 19 partidas.

O atacante estará presente no Centro de Excelência Alcides Santos ainda nesta semana. O Fortaleza segue treinando para as competições do segundo semestre de 2025: Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Nordeste;

