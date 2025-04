Fortaleza sofreu gols em sete das suas últimas dez partidas

O Fortaleza perdeu para o Vitória por 2 a 1 na última quarta-feira (16), no Barradão, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a equipe registrou a marca de ter sofrido gol em sete das suas últimas dez partidas - em tal período, são 11 tentos cedidos ao todo.

No recorte, o clube saiu sem ser vazado apenas contra Ferroviário (1 a 0), Fluminense (2 a 0) e Internacional (0 a 0). Nas três partidas citadas, o Tricolor atuou em seus domínios. A estatística se junta ao fato de que o clube não venceu nos últimos seis jogos como visitante.

Os números diferem do que aconteceu no começo da temporada, quando o Leão cedeu gols em apenas quatro das 11 partidas iniciais (contra Horizonte, Ceará, Altos e o próprio Vitória, rival da última quarta-feira).

Com variações entre dois e três zagueiros, o técnico Juan Pablo Vojvoda está buscando o esquema ideal para a defesa da equipe cearense. Os testes incluem a titularidade de Gustavo Mancha, defensor de 20 anos. Atualmente, na posição, Tinga e Brítez seguem como desfalques. Diante do Vitória, Titi era o único zagueiro no banco de reservas.

O dado incômodo inclui o compromisso contra o Racing, na estreia pela Copa Libertadores. Em casa, o Tricolor perdeu por 3 a 0 e, se não fosse pela atuação de João Ricardo, poderia ter sofrido mais tentos. O goleiro é um dos destaques da equipe, sendo eleito o oitavo melhor goleiro do mundo em uma lista recente.

Agenda do Fortaleza

Depois de perder para o Vitória, o Fortaleza terá pela frente o Palmeiras no domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Os paulistas vêm de triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, fora de casa.