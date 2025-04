Weverton preocupa? Veja condição física do goleiro do Palmeiras após lesão

Nos primeiros minutos da vitória do Palmeiras sobre o Internacional, na última quarta-feira, Weverton sofreu uma torção no tornozelo ao cortar um cruzamento na área e precisou de atendimento médico. Apesar do susto, o goleiro permaneceu em campo durante os 90 minutos.

Após a partida, Weverton revelou que “nunca tinha sentido uma dor assim” ao se referir ao lance, mas tratou de tranquilizar a comissão técnica e os torcedores, afirmando que a situação não passou de um susto.

– Meu tornozelo está doendo muito, ia sair para cortar a bola e na freada tive uma dor que nunca senti antes. Nunca tive nenhuma lesão, nunca fiquei fora de jogo ou treino por lesão. Quando sai do normal, assusta. Mas o doutor deu o remédio, pude voltar. Acho que não é nada demais, uma entorsezinha e acho que domingo vou estar disponível - explicou.

O goleiro participou sem restrições do treinamento desta sexta-feira (18), penúltimo antes da viagem para o Ceará, e não preocupa o técnico Abel Ferreira. O experiente Marcelo Lomba segue como opção imediata no banco de reservas.

Com dez pontos conquistados, o Palmeiras divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo, mas fica atrás nos critérios de desempate. No domingo, a equipe enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada da competição.

Weverton, goleiro do Palmeiras, em partida do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Weverton pelo Palmeiras em 2025

Titular e um dos principais líderes técnicos do elenco do Palmeiras, Weverton disputou até o momento 20 jogos na temporada, somando partidas pelo Paulistão, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O goleiro sofreu apenas 11 gols no período.

As boas atuações renderam uma nova convocação para a Seleção Brasileira. Em março, ele foi chamado por Dorival Júnior, então técnico da Amarelinha, para substituir o lesionado Alisson em uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Opção no banco de reservas no duelo contra a Argentina, em Buenos Aires, Weverton não chegou a entrar em campo.