Vojvoda aponta fatores para o Santos não ter vencido o Atlético-MG

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, fez sua estreia fora de casa no comando da equipe no último domingo (14), no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na avaliação do argentino, o Peixe pecou nas finalizações e não conseguiu transformar as chances criadas em gols. O único gol santista saiu apenas aos 40 minutos do segundo tempo, quando Tiquinho converteu cobrança de pênalti.

— Sabíamos que enfrentaríamos um rival que gosta da posse de bola, mas conseguimos jogar no campo deles e criar situações claras de gol. No intervalo, pedi que mantivessem a postura, pois era provável que os três pontos viessem. A expulsão foi correta e acabou nos complicando — destacou o treinador.

O susto de Brazão:

O Santos também teve dificuldades após a expulsão de Zé Ivaldo, que recebeu o segundo cartão amarelo. Logo na sequência, o goleiro Gabriel Brazão sofreu um choque na cabeça e ficou com um galo na testa.

Minutos depois, precisou deixar o gramado de ambulância. Submetido a uma tomografia, não apresentou alterações e retornou a São Paulo junto da delegação alvinegra.

— Depois veio a lesão do Brazão. Foram muitas situações inesperadas, que não treinamos. O planejado foi o primeiro tempo. Fico com o espírito de luta. Um ponto, dadas as circunstâncias, fora de casa e com um jogador a menos, precisa ser valorizado — declarou Vojvoda.

Próximos desafios:

Vojvoda foi anunciado pelo Santos no dia 22 de agosto e iniciou os trabalhos no clube quatro dias depois, em 26 de agosto. O treinador assinou contrato até o fim do próximo ano e trouxe novos membros para a comissão técnica.

O argentino terá, pela quarta vez, uma semana inteira de treinos sem partidas no meio da semana. Em setembro, o Peixe enfrentará o São Paulo, no dia 21, e o Red Bull Bragantino, no dia 28. O clássico será a única partida como mandante neste mês.

— Foi muito importante porque eu havia tido apenas uma semana antes do primeiro jogo. Essas duas semanas deram a possibilidade de trabalhar mais a estratégia, os conceitos e de conhecer melhor os jogadores, tanto no aspecto pessoal quanto no método de treino. Quero uma equipe equilibrada, organizada, mas com raça. O Santos tem características de bom jogo, de jogo associado, mas também mostra entrega e espírito. Precisamos manter a humildade necessária para seguir trabalhando — afirmou o técnico.

O elenco santista folga nesta segunda-feira (15) e retorna aos treinos na terça-feira (16), no CT Rei Pelé. Na reapresentação, o clube fará a apresentação oficial do zagueiro Alexis Duarte, que ainda não foi regularizado no BID da CBF.