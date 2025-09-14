Santos atualiza boletim médico de Gabriel Brazão; goleiro deixou o gramado de ambulância

O goleiro Gabriel Brazão foi titular no empate por 1 a 1 entre o Santos e o Atlético-MG, neste domingo (14), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a partida, ele sofreu uma joelhada de Igor Gomes, que provocou um galo na cabeça do jogador.

Apesar do impacto, Brazão tentou seguir em campo e chegou a realizar uma defesa importante. No entanto, pouco depois, caiu no gramado com sinais de tontura e precisou deixar o jogo consciente, sendo encaminhado de ambulância.

Após o duelo, o Santos emitiu um boletim médico inicial informando que, em um primeiro momento, Gabriel Brazão não apresentou sintomas graves após a pancada na cabeça e, por precaução, realizou exames no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Posteriormente, o clube comunicou que o arqueiro passou por uma tomografia, sem alterações detectadas. O camisa 77 retornará a Santos junto com a delegação do Peixe.

Gabriel Brazão disputou 39 partidas pelo Peixe nesta temporada, sendo titular absoluto da equipe.

Após choque na cabeça, Gabriel Brazão vai realizar exames médicos em Belo Horizonte. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O goleiro Gabriel Brazão assumiu a titularidade do Alvinegro Praiano no início da Série B do ano passado, quando João Paulo sofreu uma grave lesão. Desde então, conquistou a torcida pelo espírito de garra e pelas ótimas defesas.

Nesta temporada, Brazão deixou de atuar em apenas duas partidas: contra a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista, após sentir lombalgia, e no amistoso diante do Leipzig, quando foi poupado.

João Paulo foi recentemente negociado com o Bahia em busca de mais rodagem. Revelado pelo Santos, ele era o jogador mais antigo do elenco. Com a saída do arqueiro, Diógenes foi acionado na partida contra o Atlético-MG, realizando seu primeiro grande teste em um jogo oficial — antes, havia atuado apenas nos três amistosos da temporada.

Gabriel Brazão chegou a figurar na pré-lista da última convocação do técnico da Seleção Brasileira. Além disso, o goleiro recebeu propostas do Flamengo e de clubes do exterior.

O jogo:

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a postura do Santos, que atuou com um a menos após a expulsão de Zé Ivaldo. Ele também afirmou que não pode controlar todas as situações de jogo, como o episódio envolvendo Gabriel Brazão.

O Santos ainda não conquistou uma vitória sob o comando do argentino, mas Vojvoda considerou o empate um bom resultado, especialmente pelo segundo tempo, quando o time sofreu muita pressão. Segundo o treinador, a equipe demonstrou espírito de luta.

— Eu estava longe da jogada e confiei no critério médico de que ele poderia continuar. Depois, ele saiu por causa da concussão. Foi um momento difícil do jogo, sofremos um gol. Isso é o futebol. Não se pode planejar tudo, e fico com o espírito de luta. O Santos precisa disso: dos jogadores, da comissão, do departamento e, especialmente, da nossa torcida — disse Vojvoda.

O Atlético-MG abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo com Igor Gomes. Tiquinho Soares empatou para o Santos de pênalti, aos 50 minutos da etapa final.