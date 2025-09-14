Brazão tranquiliza torcida após choque em Atlético-MG x Santos

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores após o susto que sofreu no empate diante do Atlético-MG, neste domingo (14), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi atingido na cabeça durante um choque com Igor Gomes, no segundo tempo da partida, e precisou ser levado de ambulância a um hospital de Belo Horizonte.

Gabriel Brazão manda recado à torcida (Foto: Reprodução)

Em uma publicação, Brazão afirmou que passa bem e agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde o ocorrido. O goleiro destacou que o lance “não passou de um susto” e reforçou que já está de volta ao convívio da delegação santista.

O incidente aconteceu em uma dividida dentro da área alvinegra. Igor Gomes, ao disputar a bola, acabou acertando o joelho na testa do goleiro, que imediatamente apresentou um inchaço no local. Mesmo após o impacto, Brazão tentou continuar em campo: realizou uma defesa e ainda participou do lance do gol do Atlético-MG. Minutos depois, porém, voltou a sentir tontura e precisou ser substituído.

O protocolo médico de concussão foi acionado, garantindo ao Santos uma alteração extra. Levado ao hospital Materdei, na capital mineira, o goleiro passou por exames que não detectaram problemas graves. O clube informou em nota oficial que o atleta deixou a unidade consciente e estável, recebendo alta em seguida para retornar a São Paulo com a delegação.

- Foi encaminhado para o hospital, referência aonde foi atendido por especialistas em neurologia. Foi aplicado novamente o protocolo sem alterações, executou exames de imagem, os quais vieram sem alterações, e teve alta. O goleiro já se encontra no retorno para casa - afirmou o coordenador do núcleo de saúde do Santos, Rodrigo Zogaib.

Apesar do alívio, Brazão deverá cumprir o período de observação recomendado em casos de trauma na cabeça. O protocolo da CBF determina cinco dias sem treinos, o que pode inviabilizar sua presença no jogo contra o São Paulo, marcado para o dia 21 de setembro, na Vila Belmiro.

O episódio gerou apreensão imediata entre jogadores e torcedores no estádio, mas o próprio goleiro fez questão de encerrar as especulações com sua mensagem de tranquilidade, garantindo que segue em recuperação e à disposição para voltar assim que liberado pelo departamento médico.

