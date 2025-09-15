Dublador revela detalhes da briga entre Neymar e Lyanco em Atlético x Santos

Um dublador revelou, na manhã desta segunda-feira (15), detalhes da briga entre Neymar e Lyanco durante Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão. Os dois bateram boca no empate em 1 a 1 na Arena MRV neste domingo.

Com gols de Igor Gomes, para o Atlético-MG, e Tiquinho Soares de pênalti, para o Santos, os clubes ficaram no empate pelo Campeonato Brasileiro. O clube da Vila Belmiro ainda teve Zé Ivaldo expulso, no começo do segundo tempo, mas conseguiu empatar o jogo mesmo com um a menos.

A briga entre Neymar e Lyanco, em Atlético-MG x Santos, foi um dos destaques da rodada nas redes sociais. No seu perfil do X, o dublador Velloso revelou detalhes do embate entre os dois jogadores. Tudo começou depois de uma falta do zagueiro no camisa 10 santista.

- Está louco, C@#$%¨&? Você pensa que tu é quem? Seu m@#$& - disparou Neymar.

Lyanco virou as costas para Neymar, que continuou reclamando. Na sequência, o árbitro Bruno Arleu de Araújo chamou o zagueiro para conversar.

- Olha para mim. Olha no meu olho - pediu o árbitro.

- Ele está me empurrando. Isso não é falta? - reclamou Lyanco.

Confira outras falas entre Neymar e Lyanco durante Atlético x Santos

Empate ruim para os dois

Mesmo com o empate, o Alvinegro Praiano não entrou na zona de rebaixamento graças às derrotas de Vitória e Juventude para Fortaleza e Flamengo, respectivamente. O time estacionou na tabela em 15º lugar, com 23 pontos, apenas um acima do Z-4.

O Galo, por sua vez, aparece em 13º lugar, com 25 pontos, e agora volta as atenções para o duelo da próxima quarta-feira (17), contra o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.