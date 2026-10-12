Viveros amplia vantagem na artilharia do Brasileiro; Gabigol se aproxima de Pedro
Colombiano marca duas vezes na vitória do Athletico-PR e abre cinco gols de vantagem para o atacante do Flamengo
Kevin Viveros ampliou a vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (12). O colombiano marcou duas vezes na vitória do Athletico-PR por 4 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, pela 30ª rodada, e chegou a 21 gols na competição. Com o resultado, abriu cinco gols de vantagem para Pedro, do Flamengo, segundo colocado.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O atacante vive uma sequência importante na competição e voltou a marcar duas vezes na mesma partida. Viveros balançou as redes aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 32 da etapa final, ajudando o Athletico-PR a golear a Chapecoense e assumir a terceira colocação do Brasileirão, com 53 pontos.
Gabigol se aproxima de Pedro
A disputa pelo segundo lugar também ganhou um novo capítulo. Gabigol marcou o gol do Santos na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no domingo (11), e chegou a 14 gols no Brasileirão. Com isso, o atacante santista diminuiu para dois gols a diferença para Pedro, que tem 16.
Gabigol atravessa um bom momento individual pelo Santos. Além dos 14 gols no Campeonato Brasileiro, o atacante soma 23 gols em 43 partidas na temporada e busca manter o ritmo para voltar a ser lembrado na Seleção Brasileira.
Viveros dispara na liderança
A vantagem de Viveros aumentou justamente na rodada em que Pedro não marcou. O atacante do Flamengo participou da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no domingo, mas não balançou as redes. Com 16 gols, segue na segunda colocação, agora com Gabigol mais próximo.
A artilharia do Brasileirão tem Viveros isolado na liderança, seguido por Pedro e Gabigol. O colombiano do Athletico-PR terá agora mais nove rodadas para defender a vantagem e buscar o prêmio de goleador da competição.
Ranking da artilharia do Brasileirão
|Pos.
|Jogador
|Clube
|Gols
1º
Viveros
Athletico-PR
21
2º
Pedro
Flamengo
16
3º
Gabigol
Santos
14
4º
Carlos Vinícius
Grêmio
10
4º
Calleri
São Paulo
10
4º
Luciano Juba
Bahia
10
5º
Danilo
Botafogo
9
5º
Flaco López
Palmeiras
9
5º
John Kennedy
Fluminense
9
5º
Luciano
São Paulo
9
5º
Matheus Pereira
Cruzeiro
9
5º
Samuel Lino
Flamengo
9
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrotaHá 12 minutos
Cruzeiro
Em jogo movimentado, Red Bull Bragantino vence o CruzeiroHá 16 minutos
Fora de Campo
Kaio Jorge chama atenção em Bragantino x Cruzeiro: 'Arrogância'Há 1 hora
Futebol Nacional
Com show de Viveros, Athletico goleia Chapecoense fora de casaHá 1 hora
Cruzeiro
Veja gols da vitória do Bragantino em cima do CruzeiroHá 1 hora
Futebol Feminino
Bragantino vence Ferroviária fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil FemininaHá 2 horas
Mais LANCE!