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Viveros amplia vantagem na artilharia do Brasileiro; Gabigol se aproxima de Pedro

Colombiano marca duas vezes na vitória do Athletico-PR e abre cinco gols de vantagem para o atacante do Flamengo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 22:25
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Viveros comemorando o gol contra o Botafogo
Viveros comemora gol contra o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Kevin Viveros ampliou a vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (12). O colombiano marcou duas vezes na vitória do Athletico-PR por 4 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, pela 30ª rodada, e chegou a 21 gols na competição. Com o resultado, abriu cinco gols de vantagem para Pedro, do Flamengo, segundo colocado.

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O atacante vive uma sequência importante na competição e voltou a marcar duas vezes na mesma partida. Viveros balançou as redes aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 32 da etapa final, ajudando o Athletico-PR a golear a Chapecoense e assumir a terceira colocação do Brasileirão, com 53 pontos.

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Gabigol se aproxima de Pedro

A disputa pelo segundo lugar também ganhou um novo capítulo. Gabigol marcou o gol do Santos na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no domingo (11), e chegou a 14 gols no Brasileirão. Com isso, o atacante santista diminuiu para dois gols a diferença para Pedro, que tem 16.

Gabigol atravessa um bom momento individual pelo Santos. Além dos 14 gols no Campeonato Brasileiro, o atacante soma 23 gols em 43 partidas na temporada e busca manter o ritmo para voltar a ser lembrado na Seleção Brasileira.

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Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo
Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC).

Viveros dispara na liderança

A vantagem de Viveros aumentou justamente na rodada em que Pedro não marcou. O atacante do Flamengo participou da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no domingo, mas não balançou as redes. Com 16 gols, segue na segunda colocação, agora com Gabigol mais próximo.

A artilharia do Brasileirão tem Viveros isolado na liderança, seguido por Pedro e Gabigol. O colombiano do Athletico-PR terá agora mais nove rodadas para defender a vantagem e buscar o prêmio de goleador da competição.

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Ranking da artilharia do Brasileirão

Pos.JogadorClubeGols

Viveros

Athletico-PR

21

Pedro

Flamengo

16

Gabigol

Santos

14

Carlos Vinícius

Grêmio

10

Calleri

São Paulo

10

Luciano Juba

Bahia

10

Danilo

Botafogo

9

Flaco López

Palmeiras

9

John Kennedy

Fluminense

9

Luciano

São Paulo

9

Matheus Pereira

Cruzeiro

9

Samuel Lino

Flamengo

9

Kevin Viveros, artilheiro do Athletico-PR, comemora gol em jogo do Brasileirão contra o Santos
Kevin Viveros, artilheiro do Athletico-PR, comemora gol em jogo do Brasileirão contra o Santos (Foto: Mauricio De Souza / AGIF / Folhapress)

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