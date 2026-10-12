Kevin Viveros ampliou a vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (12). O colombiano marcou duas vezes na vitória do Athletico-PR por 4 a 1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, pela 30ª rodada, e chegou a 21 gols na competição. Com o resultado, abriu cinco gols de vantagem para Pedro, do Flamengo, segundo colocado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atacante vive uma sequência importante na competição e voltou a marcar duas vezes na mesma partida. Viveros balançou as redes aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 32 da etapa final, ajudando o Athletico-PR a golear a Chapecoense e assumir a terceira colocação do Brasileirão, com 53 pontos.

continua após a publicidade

Gabigol se aproxima de Pedro

A disputa pelo segundo lugar também ganhou um novo capítulo. Gabigol marcou o gol do Santos na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no domingo (11), e chegou a 14 gols no Brasileirão. Com isso, o atacante santista diminuiu para dois gols a diferença para Pedro, que tem 16.

Gabigol atravessa um bom momento individual pelo Santos. Além dos 14 gols no Campeonato Brasileiro, o atacante soma 23 gols em 43 partidas na temporada e busca manter o ritmo para voltar a ser lembrado na Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC).

Viveros dispara na liderança

A vantagem de Viveros aumentou justamente na rodada em que Pedro não marcou. O atacante do Flamengo participou da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no domingo, mas não balançou as redes. Com 16 gols, segue na segunda colocação, agora com Gabigol mais próximo.

A artilharia do Brasileirão tem Viveros isolado na liderança, seguido por Pedro e Gabigol. O colombiano do Athletico-PR terá agora mais nove rodadas para defender a vantagem e buscar o prêmio de goleador da competição.

continua após a publicidade

Ranking da artilharia do Brasileirão

Pos. Jogador Clube Gols 1º Viveros Athletico-PR 21 2º Pedro Flamengo 16 3º Gabigol Santos 14 4º Carlos Vinícius Grêmio 10 4º Calleri São Paulo 10 4º Luciano Juba Bahia 10 5º Danilo Botafogo 9 5º Flaco López Palmeiras 9 5º John Kennedy Fluminense 9 5º Luciano São Paulo 9 5º Matheus Pereira Cruzeiro 9 5º Samuel Lino Flamengo 9

Kevin Viveros, artilheiro do Athletico-PR, comemora gol em jogo do Brasileirão contra o Santos (Foto: Mauricio De Souza / AGIF / Folhapress)

➡️ Simule as rodadas finais do Brasileirão