Veja os gols de Chapecoense x Athletico-PR: Viveros marca outra vez
Jogo é válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro
O Athletico-PR venceu a Chapecoense por 4 a 1, nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Brasileirão, na Arena Condá. O Furacão contou com os gols de Leozinho, Luiz Gustavo e Viveros (duas vezes) para vencer fora de casa. O time mandante marcou com Garcez. Veja abaixo:
Como foi a partida entre Chapecoense e Athletico-PR?
O Furacão impôs sua intensidade desde os primeiros momentos da partida. Escalado na vaga do lesionado Vargas, o atacante Leozinho abriu o placar aos cinco minutos de jogo ao invadir a área pelo lado direito e encobrir o goleiro Anderson com um toque sutil de canhota. O ímpeto visitante seguiu forte e, aos 29 minutos, Luiz Gustavo aproveitou o rebote de uma bola no travessão após chute de Leozinho para ampliar a vantagem.
Apenas dois minutos depois, a bola parada sacramentou o terceiro gol rubro-negro. Após cobrança de escanteio com desvio, Kevin Viveros apareceu livre na área para balançar as redes e anotar seu 20º tento na competição, consolidando-se no topo da artilharia isolada da Série A em sua primeira temporada no futebol brasileiro. A Chapecoense tentou responder antes do intervalo, mas parou nas intervenções seguras do goleiro Mycael.
Na etapa complementar, o time da casa ensaiou uma reação e conseguiu descontar com Garcez de cabeça. No entanto, a tentativa de pressão catarinense esbarrou na eficiência defensiva do Furacão, que fechou o placar em 4 a 1 com o segundo gol da noite assinalado por Viveros, sacramentando a goleada.
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