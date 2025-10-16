Vitória e Bahia estão prontos para o clássico decisivo marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Ainda com desfalques, mas com retornos importantes, ambas as equipes disputam último Ba-Vi desta temporada com objetivos distintos na competição nacional.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Vitória tem desfalque pesado

Jair Ventura comanda treino do Vitória na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mandante do confronto, o Vitória precisa vencer o Bahia para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. O técnico Jair Ventura, no entanto, vai ter problemas para montar o sistema defensivo, já que o capitão Lucas Halter foi expulso contra o Vasco e vai cumprir suspensão no Ba-Vi. A mesma situação vale para o atacante reserva Carlinhos, também expulso em São Januário.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Rubro-Negro tem o retorno do atacante Fabri, recuperado de lesão muscular. Ele trabalhou normalmente no treino aberto à torcida nesta quarta-feira está relacionado. Quem também vai aparecer na lista de convocados para o jogo são os laterais Ramon, que volta de suspensão, e Paulo Roberto.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Bahia é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Zé Marcos, Camutanga e Ramon; Baralhas e Ronald (Matheuzinho); Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

continua após a publicidade

➡️Conheça torcedor do Vitória que viralizou com demonstração de amor ao clube

Ceni com mais opções

Rogério Ceni conversa com a sua comissão técnica durante treino do Bahia; veja abaixo a provável escalação contra o Vitória (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Já do lado visitante, Rogério Ceni tem boas notícias para o clássico com os retornos de Sanabria, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que voltam de suspensão e devem ser titulares no time do Bahia. A equipe, por sinal, não tem chances de entrar no G-4 nesta rodada por conta da vitória do Mirassol, mas precisa somar pontos para continuar na briga.

As baixas são o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José, ambos suspensos, além de Caio Alexandre, Luciano Juba e Erick Pulga, ainda no departamento médico. O goleiro João Paulo e o zagueiro Ramos Mingo seguem em transição e são dúvidas.

Diante disso, o provável time do Bahia contra o Vitória é: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Sanabria e Tiago.

➡️Bahia lança uniforme em parceria inédita com o maior festival de cultura negra do mundo

VITÓRIA x BAHIA

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Bahia: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).