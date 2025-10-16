Vitória x Bahia: veja desfalques e prováveis escalações para o Ba-Vi
Equipes fazem último clássico do ano nesta quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Vitória e Bahia estão prontos para o clássico decisivo marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Ainda com desfalques, mas com retornos importantes, ambas as equipes disputam último Ba-Vi desta temporada com objetivos distintos na competição nacional.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Vitória tem desfalque pesado
Mandante do confronto, o Vitória precisa vencer o Bahia para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. O técnico Jair Ventura, no entanto, vai ter problemas para montar o sistema defensivo, já que o capitão Lucas Halter foi expulso contra o Vasco e vai cumprir suspensão no Ba-Vi. A mesma situação vale para o atacante reserva Carlinhos, também expulso em São Januário.
Por outro lado, o Rubro-Negro tem o retorno do atacante Fabri, recuperado de lesão muscular. Ele trabalhou normalmente no treino aberto à torcida nesta quarta-feira está relacionado. Quem também vai aparecer na lista de convocados para o jogo são os laterais Ramon, que volta de suspensão, e Paulo Roberto.
Assim, a provável escalação do Vitória contra o Bahia é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Zé Marcos, Camutanga e Ramon; Baralhas e Ronald (Matheuzinho); Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.
➡️Conheça torcedor do Vitória que viralizou com demonstração de amor ao clube
Ceni com mais opções
Já do lado visitante, Rogério Ceni tem boas notícias para o clássico com os retornos de Sanabria, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que voltam de suspensão e devem ser titulares no time do Bahia. A equipe, por sinal, não tem chances de entrar no G-4 nesta rodada por conta da vitória do Mirassol, mas precisa somar pontos para continuar na briga.
As baixas são o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José, ambos suspensos, além de Caio Alexandre, Luciano Juba e Erick Pulga, ainda no departamento médico. O goleiro João Paulo e o zagueiro Ramos Mingo seguem em transição e são dúvidas.
Diante disso, o provável time do Bahia contra o Vitória é: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Sanabria e Tiago.
➡️Bahia lança uniforme em parceria inédita com o maior festival de cultura negra do mundo
VITÓRIA x BAHIA
28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Bahia: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
- Matéria
- Mais Notícias