Corinthians discute renovação e aumento com patrocinador máster

Corinthians e a casa de apostas Esportes da Sortes negociam uma renovação de contrato do patrocínio máster do uniforme alvinegro. A empresa é parceira do Timão desde julho de 2024, quando fechou um acordo para o pagamento de R$ 309 milhões em três anos.

continua após a publicidade

A informação foi noticiada por Luis Fabiani, da 'Rádio Bandeirantes', e confirmada pelo Lance!. O Corinthians espera uma valorização do acordo para os próximos anos. Houve um encontro entre as partes para a debater detalhes, mas ainda não há um acerto.

Segundo interlocutores, o clube alvinegro possui um bom relacionamento com o patrocinador e considera. Em outubro, a diretoria do Corinthians notificou a Esportes da Sorte sobre a busca por um novo acordo de patrocínio. Com a comunicação formal, a multa rescisória passa a ser metade do valor normal.

continua após a publicidade

Assim como ocorreu na renovação do contrato com a Nike, a diretoria do Corinthians entende que é fundamental respeitar os parceiros atuais antes de qualquer mudança. O clube também mantém conversas com outras empresas, mas ainda não recebeu uma proposta considerada satisfatória. A intenção é fechar com um novo patrocinador ainda neste ano.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Esportes da Sorte se tornou patrocinadora do Corinthians ainda durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo, em julho do ano passado (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Parceria do patrocinador com o Corinthians

A Esportes da Sorte foi fundamental para a contratação de Memphis, em setembro do último ano. Do montante destinado ao patrocínio, R$ 57 milhões foram direcionados para viabilizar a chegada de um reforço de grande apelo midiático, valor investido no atual camisa 10, que estava livre no mercado.

continua após a publicidade

Além disso, a empresa também participou ativamente da contratação em definitivo de Hugo Souza junto ao Flamengo, em dezembro do último ano, ao pagar R$ 4,8 milhões à vista, valor previsto no acordo de empréstimo firmado com o clube carioca.