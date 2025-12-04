Na tarde desta quinta-feira (4), a poucas horas do início de seu penúltimo jogo pelo Brasileirão, o Cruzeiro divulgou a data do início das vendas de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil.

A venda das entradas começará nesta sexta-feira (5), às 12h (de Brasília), exclusivamente para os Sócios 5 Estrelas. Os demais cruzeirenses que tiverem interesse em garantir seus lugares, terão que esperar até 20h (de Brasília).

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Valores dos ingressos para Cruzeiro x Corinthians

Para a categoria Time do Povo, os ingressos serão vendidos a partir de R$ 30, enquanto o Cabuloso Max comparará a partir de R$70. Cabuloso nível 3 a partir de R$ 80, nível 2 a partir de R$ 90 e o nível 1 a partir de R$ 100.

Para os torcedores não sócios, os preços variam de R$ 200 a R$ 400 e ficam disponíveis em ingresso.cruzeiro.com.br. Para os visitantes, ainda não foi divulgada a data do início das vendas.

Ingressos para Cruzeiro x Corinthians

Setor Amarelo Superior e Inferior: R$ 200,00 sem desconto, R$ 30,00 Time do Povo, R$ 70,00 Cabuloso Max, R$ 80,00 Cabuloso nível 3, R$ 90,00 Cabuloso nível 2, Cabuloso nível 1 R$ 100,00

Setor Laranja Superior e Inferior: R$ 200,00 sem desconto, R$ 30,00 Time do Povo, R$ 70,00 Cabuloso Max, R$ 80,00 Cabuloso nível 3, R$ 90,00 Cabuloso nível 2, Cabuloso nível 1 R$ 100,00

Setor Vermelho Superior: R$ 320,00 sem desconto, R$ 112,00 Cabuloso Max, R$ 128,00 Cabuloso nível 3, R$ 144,00 Cabuloso nível 2, Cabuloso nível 1 R$ 160,00

Setor Vermelho Inferior: R$ 400,00 sem desconto, R$ 140,00 Cabuloso Max, R$ 160,00 Cabuloso nível 3, R$ 180,00 Cabuloso nível 2, Cabuloso nível 1 R$ 200,00

Setor Roxo Superior: R$ 360,00 sem desconto, R$ 126,00 Cabuloso Max, R$ 144,00 Cabuloso nível 3, R$ 162,00 Cabuloso nível 2, Cabuloso nível 1 R$ 180,00

Setor Roxo Inferior: R$ 400,00 sem desconto, R$ 140,00 Cabuloso Max

Horários da venda de ingressos

Inicialmente, 12h (de Brasília), a venda dos ingressos será aberta para os sócios Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD. Posteriormente, às 14h, para o Cabuloso 14h, às 16h para o Cabuloso 1, às 18h para Time do Povo e Meu Cruzeiro, e, finalmente, às 20h para o público geral.

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/estadios-e-arenas. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.