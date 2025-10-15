O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira (15) o lançamento de dois uniformes em parceria inédita com o Afropunk, maior festival que celebra a cultura negra em todo o mundo. O clube divulgou nas redes sociais as duas camisas em collab com o evento, que completou 20 anos de história em 2024 e realizará mais uma edição em Salvador neste ano, nos dias 8 e 9 de novembro.

A parceria inédita do Bahia com o projeto musical, que nasceu em 2005 em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem como objetivo celebrar as diversas expressões artísticas da cultura negra dentro e fora do estado, que, segundo o clube, transforma a camisa do Tricolor em uma declaração de representatividade e pertencimento.

O vídeo foi divulgado através das redes sociais e exibe os dois novos uniformes, um deles combinando as cores branca e dourada e o outro preta e dourada. Na parte da frente, além do escudo do Bahia na cor ouro, a logo do Festival Afropunk é estampado do lado direito do peito. Na nuca, a frase "o arrepio que veste a pele" destaca o mote da campanha de lançamento da parceria.

- O arrepio é a tradução física da emoção compartilhada. É o corpo dizendo: ‘estou vivo, estou inteiro aqui’. É o que sentimos no estádio, nos palcos e nas ruas. Essa camisa carrega essa energia - destaca Ana Amélia Nunes, sócia e diretora de comunicação do Festival Afropunk Brasil e da IDW Company, empresa que ajudou a desenvolver o projeto criativo.

Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Bahia, afirma que o conceito por trás do lançamento reforça as tradições e as heranças da cultura negra que fazem parte da história do estado da Bahia e que mostra a pluralidade de identidades da população.

As marcas d'água dos dois uniformes destacam contornos que fazem referência à identidade negra, como os formatos e texturas dos diferentes tipos de cabelos e penteados. Natália Improta, diretora de criação da IDW completa que a ideia é ter um tecido na camisa que seja capaz de traduzir o arrepio - uma sensação sentida ao comemorar um gol nos estádios e cantar uma música em um festival.

- O cabelo, dentro da comunidade negra, é mais que estética, é linguagem, memória e poder. A partir dessa inspiração, conectamos o conceito à ideia de movimento. O da arquibancada, da dança e da música, expressões que, assim como o cabelo, traduzem vida e liberdade. Materializamos esse fluxo em linhas que se cruzam, curvas que lembram o corpo em ritmo e texturas que trazem uma dimensão física e sensorial, capazes de traduzir aquele instante em que os pelos do braço se arrepiam. Grafismos que se entrelaçam como um tecido vivo - afirma.

A voz escolhida para cantar a trilha sonora narrar o vídeo de lançamento foi Larissa Luz, torcedora do Bahia e uma das artistas que representam a música e cultura negra no país. O produto tem direção de Bruno de Pádua, que integra a equipe audiovisual do Bahia, e contou com a participação dos atletas Tiago, Kanu e Jean Lucas, do time masculino, e Kaiuska, Ary e Thiellen, da equipe feminina.

O Bahia anunciou que as camisas são uma edição limitada e começam a ser vendidas a partir do dia 16 de outubro, na Loja do Bahia na Arena Fonte Nova e na unidades do bairro da Boca do Rio, além do site lojaesquadrao.com.br. No dia 17 de outubro, a comercialização acontecerá em todas as Lojas do Bahia.

Bahia lança uniforme em homenagem ao Festival Afropunk. (Foto: Divulgação/Bahia)

História do Afropunk

Criado no começo dos anos 2000 em Nova Iorque, na Brooklyn Academy of Music, o festival de música tem origem a partir de um documentário de mesmo nome feito pelo diretor de cinema norte-americano James Spooner, em parceria com outro cineasta Matthew Morgan.

Após o sucesso audiovisual, o movimento passou a se expandir online por conta de um fórum online criado pelo diretor do filme. Em 2005, uma primeira edição reuniu a exibição do documentário, shows de bandas locais e DJs.

Em 2021, o Afropunk chega ao Brasil e realiza sua primeira edição em Salvador. O evento acontece na capital baiana desde então e já reuniu diversos nomes de peso da música negra brasileira e internacional, como Alcione, BaianaSystem, Jorge Aragão, Timbalada, Pericles e Liniker. Em 2025, já estão confirmados os grupos Àttoxà e Os Garotin, o rapper BK e a cantora norte-americana Coco Jones, entre outros.