imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Quem é Pedro Ferreira, nono jogador de Cotia a estrear pelo São Paulo em 2025?

Jogador está no radar da comissão de Hernán Crespo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
16:13
Pedro Ferreira São Paulo
imagem cameraPedro Ferreira estreou contra o Internacional (Foto: Divulgação/ São Paulo)
A vitória do São Paulo contra o Internacional, nesta quarta-feira (3), contou com a estreia de Pedro Ferreira, revelado em Cotia e que ganhou seus primeiros minutos na equipe profissional do Tricolor Paulista.

O jogador foi o nono atleta revelado na base tricolor a ganhar espaço com o time principal. Pedro Ferreira está no São Paulo desde 2018, quando chegou para integrar a categoria Sub-11. Nesta temporada, disputou 47 partidas pelo Sub-20, somando seis gols e quatro assistências.

Mesmo com apenas 18 anos, é o camisa 10 e capitão da equipe Sub-20, liderança que se consolidou após conquistar a Copa do Brasil da categoria no ano passado e a Copinha neste ano. Já vinha sendo relacionado para os últimos jogos do profissional e, ontem, começou o processo de transição ao fazer sua estreia pelo time principal.

Pedro estava treinando com os mais velhos na Barra Funda e estava começando a ser relacionados para o profissional. O atleta tem posto de promessa e está no radar da comissão de Hernán Crespo.

Pedro Ferreira São Paulo
(Foto: Reprodução/ Instagram/ phferreira_10)

Pedro Ferreira exalta oportunidade

Pedro Ferreira exaltou a oportunidade recebida pela primeira vez. Nas palavras do jogador, foi "um momento muito especial".

- Foi um momento muito especial pra mim. Sempre me dediquei muito para que esse momento chegasse, estou muito feliz com minha estreia pelo profissional. Entrar em campo com essa camisa é uma sensação única. Foi uma experiência incrível, vou continuar trabalhando para que novas oportunidades apareçam no futuro - disse.

- Foi uma grande vitória da equipe. O time entrou muito concentrado, impôs seu ritmo desde o início e mereceu conquistar os três pontos. Quando entrei, procurei contribuir da melhor forma possível para ajudar o São Paulo a confirmar o resultado. Fico feliz de ter participado esse jogo - completou.

Quem foram os jogadores da base que subiram este ano?

Ao todo, contando com Pedro Ferreira, nove jogadores revelados em Cotia começaram a ganhar espaço no profissional do São Paulo neste ano. Destes, dois foram negociados ainda neste ano.

  1. Young (goleiro);
  2. Maik (lateral-direito)
  3. Nicolas (lateral-esquerdo)
  4. Hugo (volante)
  5. Matheus Alves (meia)
  6. Lucas Ferreira (atacante)
  7. Lucca (atacante)
  8. Paulinho (atacante)

