Santos: Vojvoda perde meio-campista para jogo decisivo contra o Cruzeiro

O técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou um desfalque certo para a partida diante do Cruzeiro, no domingo (7), na Vila Belmiro, duelo que encerra a participação do Santos no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O volante Zé Rafael, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, e desfalca o Peixe. O camisa 6 começou no banco de reservas e entrou aos 32 do segundo tempo, sendo advertido pouco depois.

A ausência do jogador, porém, não deve fazer com que Vojvoda altere o time titular, já que o meio-campo vem sendo formado por Willian Arão, João Schmidt e Neymar.

continua após a publicidade

A situação do Santos poderia ser ainda mais delicada, já que a lista de pendurados do treinador era extensa. Além de Zé Rafael, estavam correndo riscos: Gabriel Brazão, João Basso, Adonis Frías, Luisão, Igor Vinícius, Escobar, Neymar, Barreal e Lautaro Díaz.

Zé Rafael será desfalque no Santos (Foto: Divulgação/ Santos)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rodada final do Brasileirão terá briga direta contra o rebaixamento

Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.

continua após a publicidade

Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.

Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.

O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.

O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).