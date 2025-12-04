Suspenso, titular do Fortaleza será ausência contra o Botafogo

Após vencer o Corinthians por 2 a 1, o Fortaleza terá como último adversário nesta Série A o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). Precisando de uma vitória simples para se garantir na Primeira Divisão, o clube terá o desfalque de um jogador titular.

Trata-se do atacante José María Herrera, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. Na partida, o jogador deu assistência para Pochettino e anotou o segundo gol do Leão, finalizando de cobertura e encobrindo o goleiro Hugo.

Herrera firmou-se de vez na direita sob o comando de Martín Palermo, superando a concorrência de nomes como Marinho e Yago Pikachu. O ponta tem dois gols e três assistências em 21 jogos com a camisa do Fortaleza.

Sem o argentino, Palermo pode optar por um trio de ataque com Moisés, Bareiro e Breno Lopes. Outra opção é escalar Lucas Crispim ao lado de Pochettino na armação.

Em caso de empate ou derrota no domingo, o Tricolor precisará torcer contra os rivais diretos. Confira os jogos dos outros envolvidos na luta contra o rebaixamento:

Vitória x São Paulo

Santos x Cruzeiro

Internacional x RB Bragantino

Ceará x Palmeiras

Próximo jogo do Fortaleza

A última partida do Fortaleza nesta temporada será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá a situação do Leão na Série A.