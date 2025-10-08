Everton Ribeiro apareceu nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, para tranquilizar todos os fãs e torcedores depois de ser diagnosticado com um câncer na tireoide. Em vídeo publicado no seu perfil oficial, o camisa 10 e capitão do Bahia explicou o quadro de saúde, revelou bastidores do tratamento e fez agradecimentos.

De início, Everton detalhou que, neste caso, foi detectado o tipo mais comum de câncer na tireoide e afirmou que não serão necessários tratamentos adicionais.

— Passando aqui para tranquilizar todos. Já estou em casa, me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer de tireoide, do tipo mais comum, chamado papilífero. É um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso. Foi feita a retirada total da tireoide e, graças a Deus, ontem recebemos uma notícia maravilhosa: o resultado da patologia chegou e não será necessário nenhum tratamento adicional — confirmou o jogador.

Com um curativo no pescoço, o camisa 10 também revelou bastidores do diagnóstico ao mencionar o Departamento Médico do Bahia que, de acordo com ele, foi responsável por detectar o problema e orientá-lo para os primeiros passos.

— Quero agradecer ao Departamento Médico do Bahia, que percebeu as alterações nos meus exames de rotina e logo interveio, me orientando sobre o que fazer e quais seriam os próximos passos até chegar ao diagnóstico.

Ansioso para voltar ao Tricolor

Everton Ribeiro antes de treino do Bahia; jogador trata câncer na tireoide (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Ao final do pronunciamento, Everton Ribeiro se mostrou confiante na recuperação do câncer para voltar à ativa no Bahia. O Lance!, inclusive, destrinchou todas as informações sobre o câncer de tireoide e ouviu especialistas, que estimaram o retorno do atleta às atividades normais em cerca de um mês.

— Agora é focar na recuperação, junto com os médicos traçamos um caminho seguro, no tempo certo, mas com a fé e a certeza de que voltarei 100%, forte, focado e feliz, para ajudar meus companheiros e voltar a fazer o que mais amo: jogar futebol. Muito obrigado a todos! Conto com as orações, com a torcida e com a energia positiva de todo mundo que tem olhado por mim e pela minha família — completou Everton.

Leia o pronunciamento de Everton Ribeiro na íntegra

