Vitória vence o Fortaleza, e Alerrandro assume artilharia do Brasileirão

O Vitória recebeu o Fortaleza no Barradão e saiu com a vitória por 2 a 0, neste domingo (1º), em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Alerrandro, que assumiu a artilharia da competição, com 13 gols, e igualou o atacante Yuri Alberto.

Com o resultado, o Vitória assumiu a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, e entra na briga por uma possível vaga na fase eliminatória da Libertadores 2025. Por outro lado, a derrota do Fortaleza colocou a equipe no 5º lugar e tirou as chances de conquistar título brasileiro.

Como foi o jogo?

O jogo no Barradão ficou movimentado nos primeiros minutos do duelo da 36ª rodada. Com apenas dois minutos de jogo, o Vitória teve uma baixa significativa: Matheuzinho, lesionado. No erro de saída do zagueiro Tinga, Janderson achou Lucas Esteves, que cruzou para a área e achou o artilheiro do Leão logo aos nove minutos da partida. Esse foi o sexto gol do centroavante nos últimos setes jogos pelo clube baiano, além de ter sido responsável por mais da metade dos gols da equipe desde a 29ª rodada.

Mesmo em casa e com a vantagem no placar, o Vitória teve apenas 34% das ações com a bola no primeiro tempo. O Fortaleza chegou a passar perto da meta do clube baiano, mas quem marcou foi, novamente, Alerrandro. João Ricardo falhou após passe de Titi, Alerrandro aproveitou o lance e ampliou para 2 a 0 no Barradão. O camisa 9 empatou a artilharia do Brasileirão com Yuri Alberto, e chegou aos 13 gols no campeonato.

Na segunda etapa, a equipe de Vojvoda continuou martelando e tentou diminuir a vantagem. Breno Lopes foi um dos jogadores mais acionados do Laion, mas nenhuma finalização chegava ao gol dos mandantes. Na verdade, quem precisou trabalhar foi a defesa do Fortaleza, principalmente o goleiro João Ricardo.

Em cobrança de escanteio do Vitória aos 29 minutos da segunda etapa, o zagueiro Edu cabeceou e João Ricardo defendeu. Na sobra, Alerrandro passou para o defensor novamente e, com o gol aberto, ampliou. Porém, o VAR agiu e o gol dos visitantes foi anulado. Pouco depois, o arqueiro fez uma defesaça para evitar o terceiro.

Jogadores do Vitória comemoram gol de Alerrandro, contra o Fortaleza, pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O que vem por aí?

Na 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima do campeonato, o Vitória encara o Grêmio, enquanto o Fortaleza visita o Atlético-GO. Ambos os jogos serão na próxima quarta-feira (4).

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 FORTALEZA

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

🥅 Gols: Alerrandro, 9'/1°T (1-0); Alerrandro, 37'/1°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Wagner Leonardo (VIT); Titi (FOR); GustavoMosquito (VIT); Marinho (FOR); Lucas Esteves (VIT); Zé Hugo (VIT); Emmanuel Martínez (FOR)

🟥 Cartão vermelho: -



⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris, Edu e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Filipe Machado) e Matheuzinho (Gustavo Mosquito - Zé Hugo); Janderson (Everaldo) e Alerrandro.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan (Yago Pikachu); Hércules (Calebe), Matheus Rossetto; Marinho, Breno Lopes (Moisés), Pochettino (Emmanuel Martínez); Lucero (Kervin Andrade).

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daiane Muniz (SP)