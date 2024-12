Após a vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena do Grêmio, Renato Gaúcho passou pela zona mista e impediu o jogador do Tricolor Gaúcho, Mathías Villasanti, de conceder entrevista aos jornalistas presentes no local.

O volante que estava falando sobre a importância de conquistar a vitória neste jogo foi empurrado por Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, para seguir em direção aos vestiários. O jogador que aparentou não entender o que estava acontecendo apenas seguiu com o técnico. Confira o momento:

Ao fundo do vídeo é possível ver o treinador Gaúcho direcionando os demais jogadores do elenco para passar direto da imprensa.

No último duelo do Grêmio contra o Cruzeiro, na terça-feira (27), Renato havia se posicionado contra os jornalistas e a imprensa durante a coletiva. O treinador chegou a ameaçar não conceder mais entrevistas e atacar os comunicadores.

- Se continuarem essas invenções de notícias para tumultuar o ambiente, eu vou ser o primeiro a conversar com a direção e pedir para não dar mais entrevistas. Já que vocês não querem ser profissionais, não vou mais falar. Se continuarem mentindo, vou dar nomes aos bois, vou atacar também, vou chamar de mentirosos, covardes. Alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também. Não tenho medo de ninguém da imprensa. - declarou Renato Gaúcho em sua última entrevista coletiva.

