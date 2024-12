Botafogo desembarca no Rio de Janeiro e inicia festa com os torcedores

O avião com a delegação do Botafogo pousou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 16h13m deste domingo (1º), vindo de Buenos Aires, após a conquista do título da Libertadores. Centenas de torcedores esperavam o time, que fez trajeto de ônibus do terminal de cargas à Zona Sul carioca.

Milhares de torcedores alvinegros se reúnem na enseada de Botafogo para comemorar o inédito título, conquistado no sábado (30) com a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG. O ponto alto da festa é a chegada da delegação com a Taça da Libertadores da América.

O time saiu de Buenos Aires por volta de 13h30. A decolagem estava prevista para as 11h, mas por conta da forte chuva na Argentina, o voo charter da Gol atrasou. Os jogadores desembarcaram no terminal de cargas do Aeroporto Galeão, e seguiram em ônibus escoltados por batedores e segurança.

Na Avenida das Nações Unidas, a delegação fará desfile em carro aberto pela pista junto à Praia de Botafogo, no trecho entre o Mourisco e a Praça Nicarágua.

Interdições para a festa do Botafogo

Vias da zona sul do Rio estão interditadas desde as 13h e permanecerão fechadas até o fim da festa - não há previsão de horário. Por causa disso, a prefeitura do Rio reiterou o pedido para que os cariocas utilizem o transporte público.

— O Rio de Janeiro hoje é todo alvinegro. Vai ser uma celebração linda. O Rio de Janeiro merece, o Botafogo merece. Vai ser no bairro com o nome do clube, na praia com o nome do time e naquela paisagem fantástica, com o Pão de Açúcar ao fundo — afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Paes informou ainda que a prefeitura oferecerá estrutura para quem for ao local para comemorar com os campeões da América

— A Guarda Municipal vai estar presente, agentes da CET-Rio, ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, e agentes da Comlurb. Já conversei com o governador Cláudio Castro, e a Polícia Militar também estará presente.