Vitória tenta quebrar tabu de 15 anos contra o Cruzeiro em Minas Gerais

A partida entre Cruzeiro e Vitória, marcada para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão, vale muito para as pretensões das duas equipes, cada uma com objetivos distintos na tabela. Não só isso, o Rubro-Negro também tenta quebrar um incômodo tabu histórico de 15 anos sem vencer a Raposa em terras mineiras.

A última vez que o Vitória conquistou três pontos contra o Cruzeiro em Minas Gerais foi no dia 22 de agosto de 2010, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o centroavante Júnior foi o responsável por marcar o único gol da vitória por 1 a 0, em uma bomba de fora da área aos oito minutos do segundo tempo. A partida, inclusive, foi disputada no antigo estádio Epaminondas Mendes Brito, mais conhecido como Ipatingão, em Ipatinga, interior do estado.

Apesar do resultado, as duas equipes tiveram destinos completamente diferentes naquela edição do torneio. Enquanto o Vitória foi rebaixado como 17º colocado, com 42 pontos, o Cruzeiro foi vice-campeão com 69, dois a menos que o Fluminense, e garantiu vaga direta na Libertadores.

De lá para cá, o Vitória enfrentou o Cruzeiro em outras nove oportunidades fora de casa, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Série B, com seis triunfos da Raposa e três empates.

Vitória faz jogo decisivo

De volta para o presente, o Vitória tem os desfalques do zagueiro Lucas Halter, do volante Ronald e Lucas Arcanjo, todos suspensos para o jogo deste sábado - este último também lesionado.

continua após a publicidade

A missão do time de Jair Ventura é se recuperar da dura derrota para o Corinthians no último sábado e seguir vivo na luta contra o rebaixamento. A depender da combinação de resultados, o time pode até terminar a rodada fora da zona da degola. O Leão é o 17º colocado, com 31 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.