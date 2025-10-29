A partida entre Cruzeiro e Vitória vai marcar um reencontro em campo. A partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), o lateral paraguaio Raúl Cáceres volta ao Mineirão, palco em que se acostumou a jogar justamente com a camisa celeste, entre 2020 e 2021. Titular do Rubro-Negro, ele cumpriu suspensão na última rodada e deve ser escalado por Jair Ventura no onze inicial.

Se essa previsão se concretizar, ele terá boas e más lembranças do gramado do Mineirão. Contratado junto ao Cerro Porteño em meados de 2020, Raúl Cáceres chegou à Toca da Raposa com contrato até o fim de 2022 e brilhou logo na primeira temporada. Com 32 jogos, dois gols e quatro assistências, ele foi titular da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari durante a campanha na Série B.

Cáceres, atualmente no Vitória, em treino pelo Cruzeiro (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No ano seguinte, ele seguiu dono da posição com o técnico Felipe Conceição e, em meio a lesões, só perdeu espaço com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, quando passou a ser terceira opção no elenco.

Ao todo, Cáceres vestiu a camisa do Cruzeiro em 60 partidas, com direito a três gols e sete assistências.

Momento de Cáceres no Vitória

De volta ao presente, Raúl Cáceres volta ao seu posto de titular no Vitória depois de cumprir suspensão na derrota para o Corinthians - Paulo Roberto foi titular na lateral direita. Com atuações consistentes e postura de capitão dentro e fora de campo, o lateral de 34 anos driblou a desconfiança da torcida e passou a ser peça importante a partir da recuperação do time na reta final do Brasileirão 2024.

Nesta temporada ele se reafirmou como dono da posição com todos os técnicos que passaram pelo Vitória (Carpini, Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura) e já soma 35 jogos, com dois gols e duas assistências.

