Público de Cruzeiro x Vitória já passa de 50 mil torcedores

O Cruzeiro divulgou, na manhã desta quinta-feira (30), mais uma parcial da venda antecipada de ingressos para o jogo de sábado (1º), contra o Vitória, às 16h, no Mineirão. Mais de 50 mil torcedores já garantiram presença na partida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a abertura do setor roxo superior, a expectativa é que o público ultrapasse 52 mil presentes.

Com essa venda antecipada, o Cruzeiro já garantiu que atingirá a marca de 1 milhão de torcedores em seus jogos no Mineirão na temporada. Até aqui, o público total está em 970.664 presentes, em todas as competições.

Pelo terceiro jogo seguido como mandante, a Raposa faz promoção nos preços dos bilhetes. Nos jogos anteriores com preço reduzido, o público foi de quase 51 mil torcedores no empate por 1 a 1 com o Sport e de mais de 40 mil presentes na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0.

Os torcedores sócios do Programa 5 Estrelas pagam apenas R$ 30 em qualquer setor do estádio. Para os não sócios, os preços são de R$ 60 nos setores laranja e amarelo e de R$ 80 nos setores vermelho e roxo superior e inferior.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a venda para os torcedores do Vitória é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

