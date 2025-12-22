Vitória encaminha contratação de volante do Juventude
Caíque Gonçalves já trabalhou com Jair Ventura
O Vitória encaminha a primeira contratação para 2026. Trata-se do volante Caíque Gonçalves, de 30 anos, que defendeu o Juventude nas duas últimas temporadas. Ele deve chegar à Toca do Leão com contrato até o fim de 2027. A informação foi divulgada inicialmente pela página Vegettoria e confirmada pelo Lance!. A reportagem apurou, no entanto, que o Rubro-Negro ainda não enviou o contrato oficial para selar o acordo, que está a poucos passos de se concretizar.
Essa, inclusive, é uma das posições que o Vitória buscava reposição, já que Willian Oliveira, que terminou a temporada como titular no time de Jair Ventura, foi negociado com o Coritiba.
Caíque Gonçalves chegou a trabalhar com Jair no Juventude em 2024, quando a equipe conseguiu escapar do rebaixamento nas rodadas finais, roteiro bem diferente deste ano.
Carreira de Caíque Gonçalves, reforço do Vitória
O volante estreou no profissional da Portuguesa com 19 anos e, entre idas e vindas, construiu uma trajetória sólida na Lusa, com 82 jogos ao todo pela equipe. Caíque também rodou por outros clubes do interior paulista, como Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa e Ituano antes de chegar ao Ceará para disputar a Série B de 2023.
No ano seguinte ele foi negociado com o Juventude, time que defendeu por 62 jogos, com uma assistência, e acabou amargando o rebaixamento para a Série B em 2025. Caíque Gonçalves fez 28 partidas só nesta temporada e foi titular do time gaúcho durante boa parte do Brasileirão, em especial na reta final sob o comando de Thiago Carpini.
