A demissão de Fábio Carille do comando técnico do Vitória não só escancara o planejamento equivocado da diretoria para a temporada, como também coloca o Rubro-Negro em um seleto grupo de quatro times que viram as instabilidades vividas internamente se transformarem em saídas de treinadores depois de resultados vexatórios no Brasileirão.

Nesta edição do campeonato, Sport, Juventude, Santos e Vitória carregam a marca de terem duas demissões durante as primeiras 21 rodadas e tentam se estabilizar para sair da zona de rebaixamento ou das proximidades dela.

Não é à toa que Sport, Juventude e Vitória estão no Z-4, enquanto o Santos flerta com o perigo da degola.

Parte de baixo da tabela do Brasileirão:

15º) Santos - 21 pontos (Pedro Caixinha e Cléber Xavier demitidos);

16º) Vasco - 19 pontos (Fábio Carille demitido);

17º) Vitória - 19 pontos (Thiago Carpini e Fábio Carille demitidos);

18º) Juventude - 18 pontos (Fábio Matias e Claudio Tencati demitidos);

19º) Fortaleza - 15 pontos (Vojvoda demitido);

20º) Sport - 10 pontos (Pepa e António Oliveira demitidos).

Goleadas causaram demissões recentes

Cleber Xavier está pressionado no cargo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

As duas demissões mais recentes do Campeonato Brasileiro foram causadas por goleadas históricas. A começar pelo Santos, que sofreu 6 a 0 do Vasco em pleno Morumbis, em jogo da 20ª rodada, e viu Cléber Xavier ser destituído do cargo em um trabalho que se tornou insustentável. O argentino Juan Pablo Vojvoda já assumiu como novo comandante do Peixe. Antes disso, porém, o português Pedro Caixinha foi desligado do clube na terceira rodada ao perder para o Fluminense, no Maracanã.

Na última segunda-feira foi a vez do Vitória ser humilhado diante do Flamengo, também no Maracanã, e perder por 8 a 0 do líder, resultado mais elástico do Brasileirão de pontos corridos, que gerou a demissão de Fábio Carile, com menos de dois meses de trabalho. O Rubro-Negro segue em busca de treinador. No início de julho, Thiago Carpini deixou o clube após ser eliminado para o Confiança nas quartas de final da Copa do Nordeste, em pleno Barradão.

Sport e Juventude começam a se reconstruir

Pepa Sport foi demitido no Sport (Foto: Paulo Paiva/Sport)

Depois de um começo extremamente turbulento no campeonato, que gera consequências até hoje, o Sport tenta encontrar o caminho da estabilidade, se é que isso seja possível. Depois de demitir Pepa e António Oliveira, que não conquistaram uma vitória sequer no Brasileirão, o técnico Daniel Paulista consegue se firmar à frente do Leão e vê uma melhora do time durante os nove jogos que comandou, com direito à vitória diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada, a primeira da equipe no torneio.

Já o Juventude vive a mesma situação. Depois de ser comandado por Fábio Matias e Cláudio Tencati neste Brasileirão, a dança das cadeiras entre treinadores promoveu a chegada de Thiago Carpini, que deixa uma boa impressão inicial pela equipe gaúcha e tenta guiar o time na luta contra a zona de rebaixamento.

Vale destacar que Fábio Carille é o único treinador que passou por duas demissões nesta edição do Brasileiro, por Vasco e Vitória.

Lista com todos os técnicos demitidos no Brasileirão 2025