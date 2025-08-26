A goleada de 8 a 0 aplicada pelo Flamengo contra o Vitória foi importante para manter a equipe de Filipe Luís isolada na liderança do Brasileirão ao término da 21ª rodada, mas também estabeleceu um novo recorde na era dos pontos corridos. Esse resultado no Maracanã foi o placar mais elástico já construído neste formato da competição, implementado em 2003.

Não só isso, a goleada quebra outras barreiras, já que foi o pior resultado imposto a um adversário no Campeonato Brasileiro desde 1983, justamente quando o Corinthians aplicou 10 a 1 no Tiradentes, o placar mais elástico da história.

Confira as maiores goleadas do Brasileirão de pontos corridos:

Goiás 7 x 0 Juventude - 2003;

Cruzeiro 7 x 0 Bahia - 2003;

São Paulo 7 x 0 Paysandu - 2004;

Fluminense 7 x 1 Juventude - 2004;

Corinthians 7 x 1 Santos - 2005;

Figueirense 1 x 7 Grêmio - 2008;

Internacional 7 x 1 Santos - 2023.

Como foi o jogo entre Flamengo e Vitória?

Flamengo e Vitória fizeram jogo com goleada histórica no Maracanã (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Flamengo abriu o placar logo no primeiro minuto com Samuel Lino e encontrou extrema facilidade diante de um Vitória inoperante que pouco ficou com a bola. Consciente das fragilidades do adversário, o Rubro-Negro carioca aproveitou todo seu poderio ofensivo para construir o placar de 8 a 0 e se isolar na liderança do Brasileirão, com 46 pontos.

Os gols do jogo foram marcados por Samuel Lino (2x), Pedro (3x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Já o Vitória se afunda na zona de rebaixamento e precisa escalar uma enorme montanha para buscar uma recuperação no torneio. O Leão estaciona na 17ª posição, com 19 pontos em 21 jogos.