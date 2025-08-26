menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Flamengo amassa o Vitória e aplica maior goleada da era dos pontos corridos; veja lista

Resultado contra o Vitória é o mais elástico do Campeonato Brasileiro desde 1983

Luiz Araújo e Pedro comemoram gol do Flamengo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraLuiz Araújo e Pedro comemoram gol do Flamengo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 26/08/2025
00:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

A goleada de 8 a 0 aplicada pelo Flamengo contra o Vitória foi importante para manter a equipe de Filipe Luís isolada na liderança do Brasileirão ao término da 21ª rodada, mas também estabeleceu um novo recorde na era dos pontos corridos. Esse resultado no Maracanã foi o placar mais elástico já construído neste formato da competição, implementado em 2003.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Não só isso, a goleada quebra outras barreiras, já que foi o pior resultado imposto a um adversário no Campeonato Brasileiro desde 1983, justamente quando o Corinthians aplicou 10 a 1 no Tiradentes, o placar mais elástico da história.

Confira as maiores goleadas do Brasileirão de pontos corridos:

  • Goiás 7 x 0 Juventude - 2003;
  • Cruzeiro 7 x 0 Bahia - 2003;
  • São Paulo 7 x 0 Paysandu - 2004;
  • Fluminense 7 x 1 Juventude - 2004;
  • Corinthians 7 x 1 Santos - 2005;
  • Figueirense 1 x 7 Grêmio - 2008;
  • Internacional 7 x 1 Santos - 2023.

+ Vitória é humilhado pelo Flamengo e segue cartilha do rebaixamento no Brasileirão

Como foi o jogo entre Flamengo e Vitória?

Flamengo e Vitória fizeram jogo histórico no Maracanã (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Flamengo e Vitória fizeram jogo com goleada histórica no Maracanã (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Flamengo abriu o placar logo no primeiro minuto com Samuel Lino e encontrou extrema facilidade diante de um Vitória inoperante que pouco ficou com a bola. Consciente das fragilidades do adversário, o Rubro-Negro carioca aproveitou todo seu poderio ofensivo para construir o placar de 8 a 0 e se isolar na liderança do Brasileirão, com 46 pontos.

continua após a publicidade

Os gols do jogo foram marcados por Samuel Lino (2x), Pedro (3x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Já o Vitória se afunda na zona de rebaixamento e precisa escalar uma enorme montanha para buscar uma recuperação no torneio. O Leão estaciona na 17ª posição, com 19 pontos em 21 jogos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias