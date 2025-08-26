Depois de ver o Vitória sofrer 8 a 0 do Flamengo em uma atuação vexatória na noite desta segunda-feira, no Maracanã, Fábio Carille foi demitido do clube baiano. Quem assume o cargo interinamente a partir de agora é o técnico Rodrigo Chagas, que estava no comando da equipe sub-20.

Logo antes de ser comunicado oficialmente, o treinador, que tinha menos de dois meses de trabalho, concedeu entrevista coletiva, pediu desculpas aos torcedores e classificou a derrota como a "pior da carreira".

— Antes de começar, quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara, perdemos feio. Falei muito de vergonha e indignação. A pior derrota da minha vida. Meu nono ano como técnico. Vergonhoso, não acho muitas palavras. O que me deixa chateado é que muitas situações a gente já sabia que o Flamengo fazia muito bem, e trabalhamos, mas não conseguimos reproduzir bem — desabafou Carille.

Parecendo prever o que já o esperava, ele comentou sobre a possibilidade de saída, confirmada minutos depois pelo clube.

— O que [o presidente] Fábio Mota decidir eu respeito. É um cara muito sincero e verdadeiro. O que ele decidir está decidido — sintetizou.

Fábio Carille, ex-treinador do Vitória, foi demitido após goleada contra o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Carille comandou o Vitória em nove jogos, com uma vitória, cinco empates e três derrotas (29% de aproveitamento).

O Vitória fecha a rodada na 17ª posição, com 19 pontos em 21 jogos. O próximo desafio será contra o Atlético-MG, no Barradão, às 18h30 do próximo domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Confira a nota oficial do Vitória

O Esporte Clube Vitória anuncia a demissão do treinador Fábio Carille. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sorte no prosseguimento da sua carreira. Rodrigo Chagas assume a equipe interinamente.