Vojvoda se emociona em apresentação no Santos: ‘Senti algo especial’

O Santos apresentou nesta terça-feira (26) o novo técnico da equipe, o argentino Juan Pablo Vojvoda, em evento realizado na Vila Belmiro, ao lado do diretor-executivo de futebol, Alexandre Mattos.

continua após a publicidade

Durante a cerimônia, Vojvoda recebeu das mãos de Mattos uma camisa com o número 10 de Neymar e se emocionou. O treinador também mencionou a família e revelou que seus filhos são fãs do atacante formado nas categorias de base do Peixe.

Questionado sobre o momento delicado que o Alvinegro Praiano atravessa, próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o argentino afirmou estar ciente da necessidade de uma resposta rápida à torcida.

continua após a publicidade

— Tenho que organizar no sufoco. Sei que preciso vencer no domingo. Meu foco está em buscar rendimento, e isso me obriga a ter resultados imediatos. Assisti ao jogo contra o Bahia, analisei outras partidas e já enfrentei o time algumas vezes. Mas o essencial agora é conhecer os meus jogadores e trabalhar para a próxima partida. A nossa prioridade é essa. Sabemos do momento difícil, precisamos estar juntos. Confio no elenco e nos atletas. Estou convicto de que temos um bom grupo. O tempo é curto até o fechamento da janela, mas vamos buscar reforços. A chegada de um novo treinador também estimula os jogadores — declarou Vojvoda.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Alexandre Mattos apresenta o novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O convite do Santos:

Na abertura da entrevista coletiva, Alexandre Mattos destacou que a negociação foi facilitada pela vontade de Juan Pablo Vojvoda em assumir o Santos, justamente em um momento da carreira em que o treinador desejava passar mais tempo com a família.

continua após a publicidade

— É um orgulho para mim, para a minha família e para o meu pai. Além disso, é um orgulho trabalhar em uma instituição como o Santos, uma marca mundial. Vou conhecer melhor no dia a dia, ao longo dos treinos, mas no primeiro contato com o Alexandre Mattos senti algo especial com o clube. Não quero falar demais para não vender algo que não é. Tenho que caminhar com vocês, com o clube, com o Alexandre, os jogadores e o presidente. É uma instituição que vive futebol continuamente, e para mim essa é a essência do jogo: a paixão.

O dinheiro move muito, é importante para contratar grandes jogadores, mas o Santos é história. Queremos crescer, contar com atletas de alto nível, mas sem esquecer a essência do clube — afirmou Vojvoda.

➡️ Quais serão os principais desafios de Vojvoda no Santos?

- Não tenho uma ideia fixa. Varia muito o meu comportamento tático. Me adapto primeiro ao que tenho dentro do elenco. Muitas vezes me adapto ao que pode acontecer na partida. Muitas vezes o time encaixou com um time e eu continuo. Às vezes estou conhecendo os jogadores e tenho que mudar. Não quero colocar uma etiqueta ao que proponho. Sou um treinador de futebol e primeiro procuro rendimento dos meus jogadores individualmente para ajudar no coletivo.