Brenno tem boa atuação e salva o Fortaleza contra o Corinthians
Goleiro impediu o empate dos paulistas na reta final
O Fortaleza derrotou o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (3), na Arena Castelão, valendo pela 37ª rodada da Série A. O goleiro Brenno foi um dos principais responsáveis pela vitória do Tricolor, que saiu do Z4.
O Corinthians realizou 20 finalizações na partida e exigiu seis defesas do arqueiro. Uma delas aconteceu na reta final do 2º tempo, em cabeceio de Romero. A grande intervenção garantiu o triunfo cearense e deixou o clube do Pici fora da zona de rebaixamento.
Brenno assumiu a titularidade em uma partida contra o Ceará, ainda no 1º turno. Após se lesionar no duelo, o goleiro ficou de fora por mais de dois meses. O jogador soma, ao todo, 14 partidas nesta edição de Série A.
A última rodada, no domingo (7), reservará grandes emoções para a luta contra o rebaixamento. O Fortaleza visitará o Botafogo e verá seus rivais na briga jogando em casa. Confira os jogos dos envolvidos:
- Vitória x São Paulo
- Santos x Cruzeiro
- Internacional x RB Bragantino
- Ceará x Palmeiras
Próximo jogo do Fortaleza
A última partida do Fortaleza nesta temporada será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá a situação do Tricolor na Série A.
Com 43 pontos na tabela, o Tricolor vem apresentando uma grande reação. São nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates.
