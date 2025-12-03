O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 para o Fortaleza, nesta quarta-feira (3), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão perdeu a chance de alcançar a oitava colocação, que pertence ao São Paulo, com 51 pontos.

O gol do Timão foi marcado por André, jovem que ganhou oportunidade no duelo contra o Fortaleza. Dorival Júnior teve cinco desfalques para a partida: Matheuzinho, Charles, Memphis, Garro e Yuri Alberto. Após o jogo, Maycon lamentou o resultado, mas exaltou a atuação dos jovens do elenco: André, Dieguinho e Gui Negão.

- O que a gente trabalhou para a partida conseguíamos aplicar, tivemos bons números de chances de gol, mas não conseguimos concluir. Tivemos muitos pontos positivos, principalmente os meninos, o André Gui e Dieguinho fizeram uma grande partida, o que mostra a força do nosso elenco, a força dos nossos meninos. Agora sabemos que uma derrota em um jogo como jogamos, merecíamos um placar melhor, futebol tem disso, nem todo jogo se pode vencer, mas acho que a atuação foi boa, é seguir para a última rodada do Brasileirão, finalizar a competição com uma vitória em casa e se preparar para as decisões da Copa do Brasil - disse o jogador em entrevista ao 'Premiere'.

André marcou o gol do Corinthians na derrota para o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/via Gazeta Press)

Erros defensivos do Corinthians

O Corinthians levou oito gols nos últimos quatro jogos e acendeu o alerta da Fiel. Após a partida, Maycon apontou a principal falha do Timão, mas declarou que o clube alvinegro tem capacidade de corrigir os problemas até o duelo contra o Cruzeiro, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 10 de dezembro.

-A gente não pode vacilar em nenhum momento, foram duas ou três contra-ataques deles, foram dois gols, esses erros nós conseguimos corrigir, é fechar espaços, alguns lugares que estamos errando, sofrendo contra-ataque, tomamos um gol assim contra o Botafogo também, esses erros estão custando bastante, mas temos capacidade de corrigir e chegar bem para a Copa do Brasil - finalizou o meia.