Depois de perder por 8 a 0 para o Flamengo no Maracanã, na última segunda-feira, o Vitória demitiu o técnico Fábio Carille e já se movimenta no mercado em busca de um substituto. De acordo com apuração do Lance!, o plano "A" do clube é o técnico Ramón Díaz, que tem passagens por Corinthians e Vasco no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Sento Sé e confirmada pela reportagem. O Lance! também apurou que nomes como Humberto Louzer, que foi demitido do Novorizontino, e Pedro Caixinha, ex-Santos, também estão no radar.

A diretoria pretende apostar todas as fichas na chegada de Ramón, mas o Internacional, que vê o trabalho de Roger Machado entrar em crise, também sondou o treinador.

continua após a publicidade

Enquanto o Rubro-Negro não define o novo comandante, Rodrigo Chagas, técnico do sub-20, assume a equipe principal interinamente.

Vale lembrar que Carille comandou o Vitória em nove jogos, com uma vitória, cinco empates e três derrotas (29% de aproveitamento).

+ Vitória é humilhado pelo Flamengo e segue cartilha do rebaixamento no Brasileirão

Carreira de Ramón Díaz

Emiliano Díaz e Ramon Diaz em passagem pelo Corinthains (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ídolo do River Plate (ARG), Ramon Díaz treinou o clube por quase dez temporadas e também tem passagens em times tradicionais como San Lorenzo (ARG) e Club América (MEX), além de ter comandado a seleção paraguaia. O argentino também conta com trabalhos no futebol árabe e teve contato recente com o Brasil, ao livrar o Vasco do rebaixamento em 2023 e, na temporada seguinte, como treinador do Corinthians por 60 jogos.

O último clube de Ramón Díaz foi o Olimpia, do Paraguai. Com um mês de clube, ele pediu demissão depois de conquistar apenas duas vitórias em sete jogos, todos pelo Campeonato Paraguaio.

continua após a publicidade

O Vitória fecha a rodada na 17ª posição, com 19 pontos em 21 jogos. O próximo desafio será contra o Atlético-MG, no Barradão, às 18h30 do próximo domingo (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão. É provável que Rodrigo Chagas seja o treinador da equipe neste confronto.