De olho em possibilidades no mercado de transferências para substituir o técnico Fábio Carille, demitido após goleada vexatória sofrida contra o Flamengo, o Vitória recorreu a um velho conhecido. Atualmente no Goiás, Vágner Mancini confirmou que recebeu um convite para assumir o time baiano, mas preferiu ficar no Esmeraldino.

Em entrevista coletiva convocada nesta terça-feira, o treinador esclareceu a situação logo após a primeira pergunta [assista à íntegra no vídeo acima].

— Esse convite veio em função da ligação que tenho com o Vitória. Há uma identificação, mas minha resposta foi baseada no que está acontecendo hoje no Goiás. Quando chega uma proposta assim da Série A, a gente tem que parar e pensar, mas em momento algum tive dúvida. Passei para frente. Aqui nós temos uma grande possibilidade de acesso e estamos pavimentando o caminho para isso — declarou Mancini.

Vale destacar que Vágner Mancini é o treinador que mais comandou o Vitória no Campeonato Brasileiro e soma três passagens pelo clube, com 197 jogos. A última vez que ele esteve à frente do Leão foi na campanha de rebaixamento para a Série B, em 2018.

Mancini, inclusive, faz um trabalho de destaque no Goiás, que é o líder isolado da Série B, com 44 pontos em 23 rodadas.

Vágner Mancini construiu uma história no Vitória (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

Vitória na corrida por um técnico

De acordo com apuração do Lance!, o plano "A" do Vitória é o técnico Ramón Díaz, que tem passagens por Corinthians e Vasco no futebol brasileiro, mas nomes como Humberto Louzer, que foi demitido do Novorizontino, e Pedro Caixinha, ex-Santos, também estão no radar.

continua após a publicidade

A diretoria pretende apostar todas as fichas na chegada de Ramón, mas o Internacional, que vê o trabalho de Roger Machado entrar em crise, também sondou o treinador.

Enquanto o Rubro-Negro não define o novo comandante, Rodrigo Chagas, técnico do sub-20, assume a equipe principal interinamente.