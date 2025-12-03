Bahia vence o Sport com facilidade e segue vivo na briga pelo G-5 do Brasileirão
Tricolor dorme na sexta posição e tem duelo direto contra o Fluminense na próxima rodada
O Bahia aproveitou um Sport já rebaixado e pouco competitivo na noite desta quarta-feira para aplicar 2 a 0 na despedida da Arena Fonte Nova nesta temporada, pela 37ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Nestor e Luciano Juba marcaram os gols que deixam o Tricolor vivo na luta por vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O placar, inclusive, só não foi maior graças aos milagres do goleiro Caíque França.
Com o resultado, o Bahia dorme na sexta posição, com 60 pontos, um a menos em relação ao Fluminense, atual quinto colocado. Vale lembrar que o Botafogo, que está na sétima posição com 59 pontos, ainda joga nesta quinta-feira, fora de casa, contra o Cruzeiro. O Sport, por sua vez, não tinha nenhuma perspectiva para esta rodada e segue na lanterna, com apenas 17 pontos.
Bahia pressiona e para em grande noite de Caíque França
Como já era esperado, o Bahia foi para cima de um Sport fragilizado e sem confiança no início do jogo e empilhou oportunidades perdidas, com Ademir, Willian José e Erick Pulga, tudo isso com apenas 12 minutos. Aos 18, o próprio Pulga tratou de criar a melhor chance da partida em chute colocado da meia-lua que exigiu grande defesa de Caíque França antes da bola carimbar a trave.
Caíque França, inclusive, foi o grande nome do primeiro tempo. Em meio a uma verdadeira blitz do Bahia a partir do minuto 34, o goleiro do Sport segurou a barra e fez quatro grandes defesas em sequência para manter o placar o zerado. Mas, aos 39 minutos, Caíque França nada pôde fazer para evitar um golaço de Rodrigo Nestor, que finalizou dentro da área e acertou o ângulo.
Caíque França ainda confirmou a noite iluminada aos 47 minutos, quando parou linda trama do Bahia com grande defesa em chute Acevedo. Neste mesmo lance, porém, Igor Cariús cometeu pênalti em Ademir. Willian José, artilheiro do time no Brasileirão, foi para cobrança e adivinha... parou em mais uma defesa do goleiro do Sport.
Bahia amplia e administra o placar com tranquilidade
Ainda dominante no início do segundo tempo, o Bahia seguiu com mais volume e ampliou logo aos nove minutos com um lindo chute de Luciano Juba da intermediária.
A partida seguiu no mesmo ritmo até o apito final, com o Bahia pressionando e muito mais próximo do terceiro gol do que o inoperante Sport de uma reação. O placar só não foi maior graças ao goleiro Caíque França, que ainda assim não evitou a décima derrota seguida do time nesta Série A. A equipe pernambucana só passou a ameaçar o gol de Ronaldo a partir dos 40 minutos da segunda etapa, com as entradas de Gonçalo Paciência e Barletta.
Bom para o Bahia, que garantiu três pontos fundamentais com certa tranquilidade e ainda conseguiu rodar o elenco já pensando no confronto direto contra o Fluminense neste domingo.
Próximos jogos
Tanto Bahia quanto Sport fecham a participação no Campeonato Brasileiro a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília). O Tricolor baiano visita o Fluminense em duelo direto por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, no Maracanã, enquanto o Leão da Ilha recebe o Grêmio, em Recife.
✅Ficha técnica
BAHIA 2 X 0 SPORT
37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Rodrigo Nestor, 39'/1ºT; Luciano Juba, 9'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Lucas Lima, Rivera (Sport); Ramos Mingo (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 39.738;
💸 Renda: R$ 1.400.937,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Nestor (Erick) e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Erick Pulga (Tiago) e Willian José (Ruan Pablo).
SPORT (Técnico: César Lucena)
Caíque França; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Igor Cariús (Ramon Menezes) e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima (Gonçalo Paciência); Adriel (Pedro Augusto), Matheusinho (Barletta) e Romarinho.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
