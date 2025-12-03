menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Sem chances! Atlético-MG não consegue mais se classificar à Libertadores

Galo não irá disputar a competição continental no próximo ano

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/12/2025
21:56
Sampaoli em partida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Caio Rocha / GazetaPress)
imagem cameraSampaoli em partida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Caio Rocha / GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
As chances de o Atlético disputar a Libertadores de 2026 chegaram ao fim. Com a vitória do São Paulo, o Galo não consegue mais ultrapassar a equipe paulista, que ocupa a 8ª posição na tabela.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

As chances de o Atlético disputar a Libertadores de 2026 chegaram ao fim. Com a vitória do São Paulo, o Galo não consegue mais ultrapassar a equipe paulista, que ocupa a 8ª posição na tabela.

continua após a publicidade

O sonho que antes parecia apenas distante agora deixou de existir. As chances de o Atlético alcançar o G8, posição que ainda pode render vaga na Libertadores caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, acabaram.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, o São Paulo atingiu 51 pontos. O Galo, mesmo vencendo suas duas partidas restantes, apenas igualaria essa pontuação. Porém, no critério de desempate, o tricolor leva vantagem: já soma 14 vitórias, enquanto o Atlético poderia chegar, no máximo, a 13.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Hulk deitado no gramado em partida contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Hulk deitado no gramado em partida contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Sem Libertadores, o que resta é a Sul-Americana

Sem conseguir o objetivo de disputar a principal competição do continente, a Sul-Americana novamente deve ser o destino do Galo. Mas, afinal, o Galo já garantiu vaga no torneio?

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Atlético tem 85% de chances de se classificar para a Sul-Americana.

O Atlético enfrenta o Palmeiras nesta quarta (3) na Arena MRV e no próximo domingo também em casa recebe o Vasco às 16h.

E o rebaixamento, Atlético ainda pode cair?

Além disso, o torcedor atleticano também preocupa com outro aspecto que ainda não foi totalmente descartado: o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo que sejam pequenas, o Galo ainda tem chances matemáticas de cair; são de 0.0428%. Vale lembrar que em 2024, o Atlético só conseguiu se livrar de vez do rebaixamento na última rodada.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias