Sem chances! Atlético-MG não consegue mais se classificar à Libertadores

As chances de o Atlético disputar a Libertadores de 2026 chegaram ao fim. Com a vitória do São Paulo, o Galo não consegue mais ultrapassar a equipe paulista, que ocupa a 8ª posição na tabela.

O sonho que antes parecia apenas distante agora deixou de existir. As chances de o Atlético alcançar o G8, posição que ainda pode render vaga na Libertadores caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, acabaram.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, o São Paulo atingiu 51 pontos. O Galo, mesmo vencendo suas duas partidas restantes, apenas igualaria essa pontuação. Porém, no critério de desempate, o tricolor leva vantagem: já soma 14 vitórias, enquanto o Atlético poderia chegar, no máximo, a 13.

Sem Libertadores, o que resta é a Sul-Americana

Sem conseguir o objetivo de disputar a principal competição do continente, a Sul-Americana novamente deve ser o destino do Galo. Mas, afinal, o Galo já garantiu vaga no torneio?

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Atlético tem 85% de chances de se classificar para a Sul-Americana.

O Atlético enfrenta o Palmeiras nesta quarta (3) na Arena MRV e no próximo domingo também em casa recebe o Vasco às 16h.

E o rebaixamento, Atlético ainda pode cair?

Além disso, o torcedor atleticano também preocupa com outro aspecto que ainda não foi totalmente descartado: o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo que sejam pequenas, o Galo ainda tem chances matemáticas de cair; são de 0.0428%. Vale lembrar que em 2024, o Atlético só conseguiu se livrar de vez do rebaixamento na última rodada.