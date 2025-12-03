Cruzeiro pode igualar marca do Flamengo em 2025

Há 11 partidas sem perder, o Cruzeiro enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira (4) podendo alcançar sua maior sequência invicta no Campeonato Brasileiro de 2025.

Além disso, a Raposa ainda pode igualar a impressionante marca do Flamengo de 12 partidas sem perder. A última derrota celeste ocorreu na 22ª rodada, quando o time comandado por Leonardo Jardim foi batido pelo Vasco por 2 a 0.

Depois da queda em São Januário, o Cruzeiro venceu Fortaleza, Vitória, Grêmio e Corinthians, e empatou com Flamengo, Sport, Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense, Juventude e Ceará. Nesse período, foram 14 gols marcados e apenas sete sofridos.

Kaio Jorge, do Cruzeiro

Cruzeiro também briga para ser o melhor mandante

Nesta grande sequência invicta, o Cruzeiro briga para ser o melhor mandante do Campeonato Brasileiro de 2025. Até o momento, a equipe mineira somou 42 pontos dentro de casa, atrás apenas de Fluminense, que fez 43 pontos, e Flamengo, que fez 44.

Até a 37ª rodada, o time comandado por Leonardo Jardim perdeu apenas dois jogos em Minas Gerais, por 2 a 1 para Santos e Ceará, em jogos em sequência, na 17ª e 19ª rodada.

Cruzeiro x Botafogo

O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cabuloso é o terceiro colocado, com 69 pontos. Na reta final da temporada, os mineiros buscam a vice-liderança do torneio, que renderia R$ 45,7 milhões.

Este valor é quase o dobro do que o clube conquistou na última temporada. Em 2024, o Cabuloso faturou aproximadamente R$ 26 milhões. No momento, o clube celeste já conquistou R$ 20 milhões por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil.

Contra o Botafogo, um provável Cruzeiro vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo).