'Rei de Copas': torcida do Flamengo faz a festa por título da Libertadores no Maracanã

A torcida do Flamengo teve a chance de celebrar com o time o quarto título da Libertadores. Antes de a bola rolar para o jogo do Brasileirão contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), o lotado Maracanã se encheu de cantos, bandeiras e mais referências à vitória histórica do último fim de semana. Veja o vídeo abaixo.

Os jogadores já foram recebidos para o aquecimento sob gritos efusivos de "tetracampeão" e "primeiro tetra brasileiro". Ao cantar a conhecida música "Em Dezembro de 81", os rubro-negros "pediram o mundo" com ainda mais entusiasmo, em referência à disputa do Intercontinental a partir do próximo dia 10. Os torcedores também não perdoaram o Palmeiras, com xingamentos e provocação direcionados ao vice-campeão da Libertadores. O clube, por sua vez, preparou um bandeirão digital para dar início à festa.

Em meio ao clima eufórico, todos os jogadores foram muito celebrados no anúncio da escalação. Em especial os maiores ídolos do elenco, Arrascaeta e Bruno Henrique, e os principais personagens da decisão continental, Varela e Danilo. Os nomes dos 11 titulares também foram gritados logo antes do apito inicial.

A partir da exibição do hino nacional, durante queima de fogos, a torcida do Flamengo ergueu um bandeirão que mostrava o urubu sentado em um trono, com as quatro taças de Libertadores em volta, escrito "Rei de Copas".

Mosaico celebra título do Flamengo na Libertadores em jogo do Brasileirão (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Se a equipe de Filipe Luís confirmar o título do Brasileirão, também erguerá o troféu nacional ao fim da partida, fechando a dobradinha.

Flamengo próximo do título brasileiro

Basta uma vitória contra o Ceará para o Rubro-Negro ser campeão, independentemente dos outros resultados. Se o Palmeiras não vencer o seu jogo, porém, a equipe de Filipe Luís ganhará o campeonato nacional até com derrota diante do Vozão.

O Ceará, no entanto, certamente fará o possível para, no mínimo, adiar a festa. O time alvinegro ainda luta contra o rebaixamento: iniciou a rodada como 14º colocado, com apenas dois pontos de vantagem sobre o Internacional, primeiro time do Z4. Na última partida do Brasileirão, a equipe recebe o Palmeiras e, dessa vez, tentará ajudar indiretamente a confirmar o título do Flamengo.