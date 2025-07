Depois de oito jogos, o Vitória voltou a sentir o gosto dos três pontos. O Rubro-Negro recebeu o Bragantino no Barradão, na tarde deste domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, e venceu por 1 a 0 com um gol isolado de Renato Kayzer no início da partida. A partir daí, o Rubro-Negro se segurou e garantiu o primeiro resultado positivo sob o comando de Fábio Carille para deixar a zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Leão chegou aos 15 pontos e fecha a rodada na 15ª posição. Já o Bragantino estaciona na terceira colocação, com 27, e se distancia do líder Cruzeiro.

Vitória anula Bragantino na primeira etapa

O Bragantino desenhou uma falsa superioridade logo no início do primeiro tempo, mas aos poucos o Vitória começou a tomar conta do jogo até abrir o placar aos nove minutos, em chute certeiro de Renato Kayzer dentro da área, que acertou o ângulo depois de pegar sobra em cobrança de escanteio. Foi um gol importante não só para colocar o Rubro-Negro à frente, mas também para quebrar uma sequência de sete partidas sem marcar. A última bola na rede tinha sido do próprio Kayzer no clássico Ba-Vi da 9ª rodada, no dia 18 de maio.

A equipe de Fernando Seabra, então, passou a rondar a área do Vitória em busca do gol de empate, mas sem levar perigo a Lucas Arcanjo. E foi assim no restante da etapa inicial. Posicionado no 4-4-2, o Leão não arriscou muitas jogadas no ataque e se encaixou defensivamente para tirar os espaços do Bragantino, que teve dificuldades para acertar o alvo.

Renato Kayzer comemora gol do Vitória com Baralhas (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Vitória se segura e garante os três pontos

O Massa Bruta subiu as linhas no segundo tempo em busca da reação, mas também deixou brechas para o Vitória aproveitar contra-ataques. O mais claro deles foi aos 12 minutos, que acabou em cruzamento errado de Cáceres. No lance seguinte, porém, o Bragantino assustou com infiltração de Sant'Anna dentro da área, mas o camisa 32 finalizou sem jeito e perdeu chance clara.

Aos 15 minutos, Mosquera fez grande jogada, entrou na área e exigiu grande defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, Raúl Cáceres salvou em cima da linha e evitou o empate. A partida, então, ficou morna, sem grandes chances para o Braga e com o Vitória sem conseguir escapadas ao ataque. Se por baixo o Bragantino não se acertava, restou apostar em jogadas aéreas.

E foi assim que, a partir dos 30 minutos, surgiram oportunidades cristalinas, ambas com Praxedes. Na primeira, ele aproveitou cobrança de escanteio de Sant'Anna e cabeceou com perigo para tirar tinta da trave direita de Lucas Arcanjo. Na sequência, o meia testou novo cabeceio e tirou tinta da outra trave.

Carille resolveu colocar o zagueiro Edu na vaga de Matheuzinho para reforçar a defesa e não levou mais sustos na bola aérea. Mas, na última volta do ponteiro, Pitta acertou um chute perigoso e por pouco não empatou o jogo. Para a sorte dos rubro-negros, a bola passou por cima da meta e não estragou a primeira vitória do treinador à frente do Leão. No final, a torcida soltou o grito de alívio e fez a festa com os jogadores no Barradão.

Zé Marcos em ação contra o Bragantino (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos jogos

O Vitória agora se prepara para clássico nordestino contra o lanterna Sport, pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta (horário de Brasília), no Barradão.

Já o Bragantino entra em campo também na quarta-feira, quando recebe o Flamengo no estádio Cícero de Souza Marques, às 21h30.

✅ Ficha técnica

VITÓRIA 1 X 0 BRAGANTINO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Renato Kayzer, 9'/1ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Lopes e Praxedes (Bragantino); Maykon Jesus e Pepê (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.970;

💸 Renda: R$ 426.340,00.

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ronald (Pepê) e Matheuzinho (Edu); Lucas Braga (Osvaldo), Fabri (Erick) e Renato Kayzer (Renzo López).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires (Praxedes) e Gustavo Neves (Laquintana); Vinicinho (Thiago Borbas), Mosquera (Davi Gomes) e Isidro Pitta.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).