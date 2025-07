Herói do Botafogo, Cuiabano revela principal pedido de Ancelotti

Ele saiu do banco para ser o herói da vitória do Botafogo. O lateral-esquerdo Cuiabano revelou o pedido de Ancelotti que, segundo ele, foi a chave para a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo (20). Em entrevista após a partida, o jogador contou sobre a filosofia do novo treinador.

O gol de Cuiabano, marcado nos minutos finais, deu três pontos cruciais ao Botafogo, que se aproximou do G-4 do Brasileirão.

'Competir até o final': a filosofia de Ancelotti

Cuiabano contou que o novo treinador tem sido enfático em um pedido para o elenco: intensidade e luta durante os 90 minutos.

— Ele falou pra gente chegar mais firme na jogada, competir. É isso que ele mais pede, competir até o final, e deu resultado — disse o lateral, que viu a insistência do time ser recompensada.

— A gente competiu, e quase no último lance a gente conseguiu fazer o gol. Muito importante pra gente, e seguimos — completou.

O gol salvador

A partida na Ilha do Retiro, disputada sob forte chuva no início, foi difícil e muito disputada. Cuiabano, que substituiu Alex Telles no segundo tempo, se tornou o nome do jogo ao marcar o único gol e garantir a primeira vitória do técnico Davide Ancelotti no comando do Botafogo.

— Agradecer a Deus, agradecer ao professor também. Ele falou pra eu ficar ligado que eu ia ter oportunidade e hoje eu entrei e pude fazer o gol da vitória. O mais importante foi a gente sair com os três pontos. Não foi um jogo fácil, foi muito difícil, ganhamos no detalhe — celebrou o herói da partida.

